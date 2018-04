Formuła 1. Stroll nie ma zamiaru słuchać oskarżeń Villeneuve'a

Wiadomo, że mistrz świata z 1997 roku od dawna nie lubi Roberta Kubicy. Jacques Villeneuve zasugerował, że Polak może sabotować prace w zespole Williamsa. Teraz zapytano o to kolegę naszego zawodnika, a więc Lance’a Strolla. – Nie interesują mnie jego słowa – powiedział 19-letni Kanadyjczyk.

Villeneuve kilkanaście dni temu powiedział w Sky Itala, że rezerwowy kierowca Williamsa Robert Kubica może próbować sabotować rozwój i działanie samochodu, aby w ten sposób zastąpić w aucie Strolla albo Rosjanina Siergieja Sirotkina. W 2006 roku Kanadyjczyk stracił miejsce w ekipie BMW właśnie na rzecz krakowianina.

- Nie znam tej historii i tego, co mówił. Nie czytam komentarzy, więc nie mogę o nich mówić – próbował odejść od tematu Stroll. Dziennikarze jednak nie odpuszczali.

- Ja już go nie słucham. W zeszłym roku Villeneuve powiedział, że jestem najgorszym pierwszoroczniakiem w historii Formuły 1. Ale kiedy ostatnio sprawdzałem moje osiągnięcia, to widziałem, że byłem na podium. W całym minionym sezonie zdobyłem 40 punktów, a więc zaledwie trzy mniej niż mój kolega z zespołu (Felipe Massa - red.), który miał 16 lat doświadczenia. Także nie słucham tego, co mówi Jacques. Mam na liście priorytetów wiele ważniejszych rzeczy niż zajmowanie się nim – dodał 19-latek.

Młody kierowca przyznał, że początek sezonu dla niego i kolegi z zespołu Siergieja Sirotkina nie jest łatwy. Samochód nie spisuje się jeszcze tak, jak chcieliby tego zawodnicy. Teraz czas na zmagania w Bahrajnie.

- Cieszę się, że w ten weekend będziemy mieli nowe rzeczy w samochodzie. To prawda, że pierwsze GP w Melbourne było frustrujące. Z takim autem nie mieliśmy szans na coś lepszego niż awans z Q3. Nie chcę wchodzić w detale. To sprawa między kierowcami i inżynierami. Wiemy jednak, co trzeba poprawić – zapewnił Strolll.

W niedzielę Grand Prix Bahrajnu, a więc druga eliminacja tegorocznych mistrzostw świata.