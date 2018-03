Formuła 1. Szef Ferrari tonuje nastroje

Pierwszy wyścig i Ferrari już prowadzi w klasyfikacji konstruktorów z prawie dwukrotną przewagą nad Mercedesem i Red Bullem. Grand Prix Australii wygrał Sebastian Vettel, trzeci był Kimi Raikkonen. W oświadczeniu na gorąco prezydent Ferrari Sergio Marchionne pogratulował sukcesu swojemu zespołowi, ale równocześnie przestrzegł przed huraoptymizmem.

Zdjęcie Sergio Marchionne, CEO of FIAT and Chairman of Ferrari looks on from the garage during qualifying for the Formula One Grand Prix of Italy at Autodromo di Monza on September 2, 2017 in Monza, Italy /Getty Images

Za 1. i 3. miejsce kierowcy Ferrari zarobili w niedzielę 40 punktów. Jeżdżący dla Mercedesa Lewis Hamilton i Valtteri Bottas finiszowali odpowiednio na 2. i 5. pozycji, co złożyło się na 22 punkty. Na podium klasyfikacji konstruktorów jest też w tej chwili Red Bull z 20 punktami - to efekt 4. miejsca Daniela Ricciardo i 6. Maksa Verstappena.

- Sezon nie mógł się dla Ferrari rozpocząć lepiej - cieszył się Sergio Marchionne. - Włoski hymn w Melbourne to podniosły moment dla nas wszystkich i wszystkich kibiców Scuderii. To najlepsza możliwa nagroda dla zespołu, który zbudował bardzo konkurencyjny samochód i dzięki perfekcyjnej praktyce skorzystał na tym, jak potoczył się wyścig - podkreślił.

- Gratulacje dla Sebastiana i Kimiego, obaj pojechali znakomity wyścig. Ale przed nami jeszcze długa droga. Do końca sezonu 20 wyścigów. Byłoby niewłaściwe, gdybyśmy świętowali za bardzo. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużo czeka nas jeszcze pracy, ale pierwszy krok został postawiony we właściwym kierunku - nie krył dumy szef Ferrari.

W tym sezonie po raz pierwszy w historii Formuły 1 odbędzie się aż 21 wyścigów.