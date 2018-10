Formuła 1. Team Williams pilnie szuka sponsorów

Brytyjski zespół Formuły 1 Williams, którego kierowcą testowym i rezerwowym jest Robert Kubica, pilnie szuka sponsorów na nowym sezon. Być może jednym z nich będzie firma Rich Energy, której przedstawiciele już kontaktowali się z Claire Williams.

Sytuacja finansowa teamu jest obecnie bardzo trudna. Już na początku tegorocznego sezonu główny sponsor firma Martini ogłosiła, że po sezonie 2018 zakończy wieloletnią współpracę z Williamsem. Dodatkowo z ekipy odszedł kanadyjski miliarder Lawrence Stroll, który kupił udział w teamie Force India, gdzie od nowego sezonu będzie jeździł jego syn Lance, aktualnie kierowca Williamsa.

Rich Energy, to znany koncern spożywczy z Wielkiej Brytanii, który zajmuje się produkcją i sprzedażą napojów energetycznych. Firma od kilku miesięcy "szukała" dojścia do F1, złożyła nawet ofertę kupna Force India, ale do transakcji nie doszło.

Teraz, w trakcie wyścigu o Grand Prix USA, jeden z jej szefów William Storey spotkał się w Austin z Claire Williams i Kubicą. Szczegółów rozmów nie ujawniono, w internecie pojawiło się natomiast zdjęcie Storey'a z Polakiem podpisane, że "doszło do spotkania z jednym z najszybszych kierowców ostatniej dekady".

Obecnie jedynym kierowcą, który ma podpisany z Williamsem kontrakt na nowy sezon jest 20-letni Brytyjczyk George Russell. Na liście kandydatów do kokpitu w drugim bolidzie jest Kubica i Francuz Esteban Ocon.

