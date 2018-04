Formuła 1. To może być koniec problemów ekipy Roberta Kubicy

Dramatyczny początek sezonu Formuły 1 dla zespołu Williamsa sprawił, że jego sztab techniczny gorączkowo szuka rozwiązań. Największym problemem Brytyjczyków jest źle działający system chłodzenia. Samochody tracą przez to wiele cennych sekund. Być może wkrótce uda się rozwiązać ten kłopot.

Dyrektor techniczny Williamsa Paddy Lowe w przeszłości pracował w Mercedesie. Chciał skopiować system chłodzenia z niemieckiego auta do brytyjskiego. Pomysł jednak okazał się trudny do wykonania albo zespół popełnił błędy w jego wprowadzaniu. Być może też Lowe nie zapamiętał wszystkiego w odpowiedni sposób.

Podczas testów przed rozpoczęciem sezonu wszystko wyglądało jednak całkiem obiecująco, a to dlatego, że na podczas jazd często było dość chłodno. Niespodziewane kłopoty zaczęły się już podczas pierwszych zmagań w roku, a więc w Melbourne. Potem było jeszcze gorzej w Singapurze. Kwintesencją było to, co działo się niedawno w Chinach.

W teamie próbowano jednak coś zrobić. W samochodzie stworzono dodatkowe dziury, aby powietrze lepiej chłodziło silnik, ale jednocześnie ucierpiał docisk. To spowodowało, że wyniki auta prowadzonego przez Lance'a Strolla z Kanady i Rosjanina Siergieja Sirotkina są gorsze niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Zawodnicy są na szarym końcu klasyfikacji generalnej.

Teraz ponoć inżynierowie Williamsa są bliscy uporania się z wadliwie działającym systemem chłodzenia. Być może uda się to zrobić już w najbliższym czasie.



– Jeśli rozwiążemy ten kłopot, to możemy na każdym okrążeniu zyskiwać około osiem dziesiątych sekundy – miał powiedzieć jeden z członków zespołu technicznego ekipy z Grove.



Gdyby to była prawda, to Stroll i Sirotkin być może mieliby szansę nawet na walkę o pierwszą dziesiątkę. Zawodnikiem rezerwowym w Williamsie w tym sezonie jest Robert Kubica.

W najbliższy weekend najlepsi kierowcy świata będą rywalizować do Grand Prix Azerbejdżanu w Baku.