Formuła 1. Vettel bez pretensji o żonglerkę z oponami w kwalifikacjach

Wszystko wskazuje na to, że Sebastian Vettel z Ferrari nie wywalczy piątego mistrzostwa świata w karierze. Zgarnie je najpewniej Lewis Hamilton, który w Japonii po raz ósmy w tym sezonie wystartuje z pole position. Niemiec pojedzie dopiero z ósmego miejsca ze względu na nietrafiony dobór opon w finałowej sesji czasówki.

Pogoda spłatała figla Ferrari. Na torze Suzuka to trochę kropiło, to przestawało i na Q3 spodziewano się deszczu. Włoska stajnia przygotowała Sebastianowi Vettelowi opony przejściowe, ale w chwili rozpoczęcia ostatnie części kwalifikacji tor był suchy, więc Niemiec zjechał na zmianę opon na supersofty.

Na tym ostatnim ogumieniu od początku pojechał Lewis Hamilton, co później okazało się kluczowe, bo gdy Vettelowi zmieniono koła, zaczął padać deszcz. Kiedy czterokrotny mistrz świata wyjechał na tor opony supersoft nie pozwoliły mu na swobodną jazdę, przytrafił się jeden błąd w prowadzeniu samochodu i ostatecznie Vettel uzyskał dziewiąty czas. Większej liczby przejazdów nie udało się wykonać, bo przeszkodził w tym deszcz.

Hamilton miał to szczęście, że zdążył przejechać szybkie okrążenie na miękkiej mieszance przed opadami. Ferrari jako jedyne wyjechało na oponach przejściowych w Q3.

- W takich warunkach albo ci się uda, albo nie uda, więc nikogo nie obwiniam - stwierdził Vettel po kwalifikacjach. Niemiecki kierowca traci 50 punktów do prowadzącego w klasyfikacji kierowców Hamiltona i ma nikłe szanse na odebranie mu pierwszego miejsca.

- Gdyby zaczęło padać pięć, sześć minut wcześniej, to byśmy dokonali cudu, bo to my bylibyśmy najsprytniejsi. Ale kiedy dzieje się tak, jak się stało, to my wychodzimy na tych głupich - dodał.

Vettel zajął dziewiąte miejsce w czasówce, ale wystartuje z ósmego pola po karze cofnięcia o trzy pozycje nałożonej na Estebana Ocona z Forcie India.

Po wyścigu w Japonii do końca sezonu pozostaną cztery Grand Prix. Vettel i Hamilton walczą o piąte w karierze mistrzostwo świata, co w przeszłości udało się tylko dwóm kierowcom.

