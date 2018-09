Formuła 1. Vettel celuje w wygranie wszystkiego do końca sezonu

Do zakończenia sezonu Formuły 1 pozostało sześć wyścigów. Sebastian Vettel chce triumfować w każdym, by w ten sposób zgarnąć mistrzostwo świata bez oglądania się na wyniki prowadzącego w klasyfikacji generalnej Lewisa Hamiltona. Niemiec z Ferrari traci do Brytyjczyka z Mercedesa 40 punktów. Obaj walczą o piąty tytuł w karierze.

Hamilton powiększył przewagę nad Vettelem po świetnym występie w Singapurze, na co złożyły się nie tylko niedzielne zawody, ale również znakomite sobotnie kwalifikacje, w których uzyskał pole position.

W tej sytuacji Niemiec nie ma zbyt dużego pola manewru. Albo może liczyć na to, że rywal w końcu zacznie popełniać błędy, albo sam wygra sześć pozostałych Grand Prix i nie będzie musiał się martwić o wyniki Brytyjczyka.

W tym sezonie kierowca Ferrari wygrywał w pięciu zawodach, a kilka szans na to zaprzepaścił po błędach własnych, ale też zespołu. Pod tym względem Mercedes był wyraźnie lepszy od legendarnego włoskiej stajni. Vettel nie uważa jednak, by zespół był w czymkolwiek winny.

- Nie odbieram tego w ten sposób, jesteśmy drużyną. Wszystko, co osiągamy, osiągamy wspólnie. Oczywiście nie jest fajnie, kiedy traci się punkty na finiszu, zamiast je zyskiwać, ale wciąż mamy swoją szansę. Myślę, że sprawa jest prosta: jeśli wygramy wszystko do końca, to jesteśmy bezpieczni. Dlatego w to powinniśmy celować - podkreślił.

Następne Grand Prix odbędzie się w Soczi, gdzie Mercedes wygrywał wszystkie starty, od momentu włączenia rosyjskiego kurortu do kalendarza Formuły 1 w 2014 roku.

- Ostatnio radziliśmy sobie tam lepiej, więc to powinno pasować naszemu samochodowi. Nie musimy obawiać się kolejnych torów. Mam wrażenie, że nasze auto pracuje dobrze na każdym i to jest jego siłą. Nie ma się czego obawiać - powtórzył 31-letni zawodnik.

