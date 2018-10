Formuła 1. Vettel w Japonii z poczuciem, że los nie leży w jego rękach

Sebastian Vettel nie może polegać wyłącznie na swoich bezbłędnych startach w pięciu ostatnich wyścigach sezonu Formuły 1, jeśli myśli o piątym w karierze mistrzostwie świata. Kierowca Ferrari musi liczyć też na to, że poważne błędy popełni jego najgroźniejszy rywal i lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton z Mercedesa.

Vettel po zawodach w Soczi traci do Hamiltona 50 punktów. Broniący mistrzowskiego tytułu Brytyjczyk ma komfortową sytuację na finiszu sezonu, bo do zapewnienia sobie piątego w karierze tytułu (obaj z Vettelem mają po cztery) wystarczą mu np. wyłącznie drugie miejsca.

Lider klasyfikacji generalnej musi więc tracić dużo punktów, jeśli Vettel chce myśleć o zdystansowaniu go w samej końcówce rywalizacji.

- Może kolejne tory będą trochę bardziej nam pasować, dowiemy się na miejscu - powiedział niemiecki zawodnik, który w ten weekend spróbuje odrobić straty na torze Suzuka w Japonii. Vettel wygrał w tym sezonie pięć wyścigów, a Hamilton osiem.

- Musimy naciskać i próbować. Nikt nie wie, co się wydarzy w kolejnych wyścigach. Wystarczy raz nie dojechać do mety i nagle wszystko będzie wyglądało inaczej. Najlepiej gdyby doszło do dwóch takich sytuacji, czego Lewisowi nie życzę, ale nigdy nie wiadomo, co się stanie - dodawał.

Szef zespołu Ferrari tor Suzuka porównał do brytyjskiego Silverstone, na którym w lipcu triumfował jego podopieczny. - Wciąż mamy narzędzia do walki, pomimo trudnej sytuacji w klasyfikacji - stwierdził.

Rok temu w Japonii zwyciężył Hamilton, a Vettel nie dokończył zawodów. Drugie i trzecie miejsce zajęli odpowiednio kierowcy Red Bulla Max Verstappen i Daniel Ricciardo.

kip