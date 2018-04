Formuła 1. Vettel zwycięski w Bahrajnie. Drastyczne sceny w garażu Ferrari

Po triumfie w Australii Sebastian Vettel z zespołu Ferrari zwyciężył w kolejnym Grand Prix w Bahrajnie. Valtteri Bottas z Mercedesa zajął drugie miejsce, a jego kolega z teamu Lewis Hamilton był trzeci. Broniący tytułu Brytyjczyk skorzystał na niebezpiecznym wypadku Kimiego Raikkonena w alei serwisowej. Fin najechał na nogę mechanika i w drastyczny sposób złamał mu nogę.

Na 36. okrążeniu Kimi Raikkonen, który był trzeci w tamtym momencie, zjechał do garażu, by zmienić opony. Ferrari Fina obskoczyli mechanicy, a kierowca czekał na to aż będzie mógł odjechać. Raikkonen ruszył jednak za wcześnie, lewa tylna opona nie została nawet odkręcona i kierowca Ferrari najechał na nogę jednego z mechaników.

Powtórki, jakie można było obejrzeć w internecie, nie pozostawiały złudzeń - doszło do bardzo drastycznego złamania. Raikkonen zatrzymał się po kilkunastu metrach i musiał wysiąść z samochodu, z którego zaczął wydobywać się dym.

W wyniku tego nieszczęśliwego wypadku na trzecie miejsce wskoczył Lewis Hamilton. Brytyjczyk spisał się znakomicie w Bahrajnie, biorąc pod uwagę fakt, że po kwalifikacjach został cofnięty na dziewiąte miejsce startowe w wyniku wymiany skrzyni biegów. Hamilton zdołał przebić się aż o sześć pozycji i dojechał na podium.

Ogromnego pecha na samym początku wyścigu mieli obaj kierowcy Red Bull Racing. Na drugim okrążeniu Daniel Ricciardo zjechał na pobocze, bo jego auto odmówiło posłuszeństwa. Zespół poinformował później, że w samochodzie doszło do awarii elektroniki. Max Verstappen ujechał trzy okrążenia więcej. Jego udział w zawodach zakończył się po kontakcie z samochodem Hamiltona, co doprowadziło do przebicia opony. Verstappen dojechał do alei serwisowej na samej feldze w tylnej oponie, ale zespół zdecydował się wycofać samochód.



Drugie zwycięstwo w sezonie odnotował Sebastian Vettel. Niemiec startował swoim Ferrari z pole position i długo był praktycznie niezagrożony.

Ale na trzy okrążenia przed końcem zaatakował go Valtteri Bottas. Fin z Mercedesa odrabiał konsekwentnie sekundy i kto wie, czy nie dopadłby Niemca, gdyby nie błąd przy jednym dohamowaniu.

Pasjonująca walka toczyła się do ostatniego okrążenia. Ostatecznie Vettel zdołał obronić zwycięstwo. Tymczasem Bottas powetował sobie - jak zresztą zapowiadał - koszmarną inaugurację w Australii, gdzie miał poważną kraksę w kwalifikacjach. Bottas walczy w tym sezonie o przedłużenie kończącego się kontraktu. Każdy taki wynik jak w Bahrajnie i taka walka daje pracodawcom argumenty za prolongowaniem umowy.

Kierowcy Williamsa Lance Stroll i Siergiej Sirotkin dojechali na końcu stawki.

