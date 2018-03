Formuła 1. Villeneuve znów brzydko zaatakował Kubicę

Jacques Villeneuve nie jest od jakiegoś czasu fanem Roberta Kubicy, o czym przypomina, kiedy tylko nadarza się okazja. Tym razem 46-letni Villeneuve zasugerował, że Kubica, będący rezerwowym kierowcą Williamsa, może sabotować poczynania swojego zespołu, żeby otrzymać szansę jazdy autem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Rekordowy Ricciardo, problemy McLarena. Wideo Eurosport

- Trudno ocenić sytuację w Williamsie - stwierdził Jacques Villenevue, jedenastokrotny zwycięzca Grand Prix i mistrz świata z 1997 roku w Williamsie. To na marginesie ostatni zdobywca tytułu w barwach tego zasłużonego zespołu.

Reklama

- Przynajmniej w trakcie testów samochód wyglądał na taki, który ciężko się prowadzi. Jedynym, który potrafił wykorzystać jego potencjał, był Kubica. To Robert jest kierowcą, który będzie mieć największy wpływ na rozwój samochodu i istnieje możliwość, że świadomie będzie starał się utrudnić jazdę innym kierowcom - wypalił 46-latek w rozmowie z telewizją Sky Italia.

Kierowcami na sezon 2018 w Williamsie są debiutujący Rosjanin Siergiej Sirotkin, który ubiegł Kubicę w wyścigu o miejsce za kierownicą w zespole, oraz Lance Stroll, rodak Villeneuve'a.

- Jego marzeniem jest ściganie się, a nie bycie trzecim kierowcą, dlatego nie lekceważę tego punktu. Na jego miejscu zrobiłbym dokładnie to samo - dodał Villeneuve, który od samego początku nie był zwolennikiem powrotu Roberta Kubicy do Formuły 1.

- Szczerze tego nie rozumiem - stwierdził we wrześniu ubiegłego roku w rozmowie z serwisem F1nal-lap.be. - Kto inny otrzymał ofertę powrotu po sześciu latach? Pod koniec kariery miał problemy, żeby być szybszym od Pietrowa. Wygrał swój wyścig (w Kanadzie w 2008) jak Maldonado swój i co później osiągnął? - dopytywał.

- Jak sobie ma niby poradzić, biorąc pod uwagę fakt, że nie odzyskał 100 proc. sprawności. No chyba że samochody są tak łatwe w prowadzeniu… Gdyby nie miał swojego problemu, to drugiej szansy by nie dostał - zarzucał Kanadyjczyk, który w kolejnych miesiącach wytykał, że Polak nie poradzi sobie w aucie wyposażonym w system Halo.

Czy nieprzyjemne komentarze Villeneuve'a pod adresem Kubicy wynikają z faktu, że jedyny polski kierowca zadebiutował w Formule 1, odebrawszy Kanadyjczykowi miejsce w połowie sezonu 2006, gdy Williams zdecydował się rozwiązać kontrakt z Villeneuve'em? Trudno powiedzieć. Dwa lata po tym, jak zakończył współpracę z BMW Sauber, Villeneuve mówił na antenie BBC Radio 5 Live tak:

- Jedynym, który teraz zasługuje na tytuł jest Kubica. Nie ma tak dobrego samochodu jak Felipe (Massa) albo Lewis (Hamilton), a i tak jak dotąd nie popełnił najmniejszego błędu w sezonie.

Eksperci od samego początku mieli bardzo dobre zdanie o talencie Roberta Kubicy, któremu wróżono wielką karierę. Plotki łączyły 33-letniego dziś kierowcę z Ferrari. Wielkie marzenia przerwał wypadek rajdówką z lutego 2011 roku. Kubica, wówczas zawodnik ekipy Reanult, ledwo uszedł z życiem i prawie stracił rękę. W 2018 roku udało mu się w nieprawdopodobny sposób wrócić do paddocku Formuły 1.

Kubica został kierowcą rezerwowym Williamsa, choć - jak sam mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" - przez pewien moment sądził, że to on będzie reprezentować barwy zespołu w Melbourne na starcie sezonu 2018.

kip