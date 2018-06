Formuła 1. Williams potwierdził testy Kubicy pod koniec lipca

Zespół Williamsa, którego kierowcą rezerwowym jest Robert Kubica, potwierdził we wtorek, że polski kierowca po raz drugi w tym sezonie weźmie udział w testach, które w dniach 31 lipca-1 sierpnia odbędą się na węgierskim Hungaroringu. Krakowianin uważa ten obiekt za swój domowy. Razem z Kubicą udział w testach weźmie młody kierowca ekipy Oliver Rowland.

To drugie i ostatnie testy w trakcie sezonu Formuły 1. Wcześniej odbyły się one w Barcelonie, a zestawienie kierowców było identyczne, bo wymagają tego przepisy Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA).

Testy na Hungaroringu odbędą się po Grand Prix Węgier. Tak samo jak w Katalonii Rowland pojedzie pierwszego dnia, a drugiego przekaże stery Kubicy.

- To kolejny krok na drodze do mojego celu, jakim jest ściganie się w F1 - powiedział 25-letni Brytyjczyk. - Wszystko poszło świetnie w Barcelonie i cieszę się, że otrzymam kolejną szansę. Zdaję sobie sprawę, że nie otrzymuje się wielu okazji, aby pokazać swój talent w F1. To ekskluzywny klub. Starałem się wykonywać dobrą robotę - mówił.

- Musieliśmy mocno popracować (w Barcelonie), żeby poprawić wynik zespołu, więc nie chodziło o to, żeby zgrywać bohatera, tylko zrobićdokładnie to, czego oczekiwali inżynierowie. Jestem zachwycony, że taka możliwość znów się nadarza - stwierdził.

Williams spisuje się bardzo słabo w sezonie 2018. Po sześciu Grand Prix ekipa Kubicy zajmuje ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Zespół punktował tylko raz podczas Grand Prix Azerbejdżanu, kiedy ósme miejsce zajął Lance Stroll.

