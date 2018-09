Lance Stroll prawdopodobnie opuści zespół Williamsa. Młody kanadyjski kierowca może nawet już w najbliższych dniach trafić do Force India. Ten zespół przejął jego ojciec Lawrance. – Jego następcą będzie Robert Kubica – zapowiedziała tymczasem szefowa ekipy Polaka Claire Williams. Jest mała szansa, że krakowianin pojedzie już w najbliższy weekend w Singapurze.

- Nie wiemy, kiedy, ale prawdopodobnie Lance opuści zespół – powiedziała Claire Williams. - Życzymy Lance’owi i Lawrence'owi wszystkiego dobrego. To jednak oznacza, że gdy jeden kierowca opuści zespół, to inny będzie musiał zająć jego miejsce. Jeśli Lance faktycznie nie będzie naszym zawodnikiem, to bardziej realne niż nie - jest to, że Robert go zastąpi – dodawała.

Wiadomo, że Williams nie jest należy do bogatych ekip. Ostatnio na kondycję teamu mocno wpłynęła strata firmy Martini, która zrezygnowała z finansowania. Po sezonie podobnie stanie się z Rexoną.

- W obecnej erze sponsoringu nie jest łatwo mieć niezależny zespół, który walczy o wysokie cele bez kierowców, którzy przynoszą pieniądze. Pracujemy bardzo mocno, aby w 2019 roku mieć fundusze na sprowadzenie bardziej doświadczonych zawodników. Prowadzimy wiele intensywnych negocjacji z potencjalnymi darczyńcami. Na razie trudno powiedzieć, czy będziemy mieli jednego głównego sponsora czy kilku mniejszych. Jestem przekonana, że znajdziemy odpowiednie pieniądze – dodała szefowa.

Zespół Williamsa ma katastrofalny sezon. W tym momencie drużyna w klasyfikacji konstruktorów zajmuje ostatnie miejsce. Do wyprzedzającego ją dziewiątego Saubera traci 12 punktów.

W najbliższy weekend zmagania o Grand Prix Singapuru.