Hiszpańska rewia mody w F1

Niektóre zespoły czeka mnóstwo pracy podczas treningów przed Grand Prix Hiszpanii. Wszystko z powodu wprowadzenia zmian w wyglądzie samochodów. Najciekawiej wygląda pomysł Ferrari, by wykorzystać osłonę halo i do niej przytwierdzić lusterka. Tymczasem McLaren przywiózł kompletnie odmienione przednie skrzydło.

Mimo że sezon Formuły 1 trwa, to zespoły cały czas pracują nad nowymi rozwiązaniami, które pozwolą im osiągać lepsze wyniki. Sporo zmian w wyglądzie samochodów zobaczymy podczas treningów przed piątą rundą mistrzostw Grand Prix Hiszpanii. Intrygująco wygląda pomysł Ferrari na dodatkowe wykorzystanie halo. Na osłonie, która chroni kierowców, zespół z Maranello postanowił zamontować lusterka wraz z elementami aerodynamicznymi. To wywołało spore poruszenie wśród rywali, szczególnie biorąc pod uwagę to, że pozwolenie na ingerencję w tę część wydano po wyścigu w Chinach, czyli zaledwie niecały miesiąc temu. Czy zmiana ta okaże się sukcesem? Rozstrzygną to pierwsze treningi.

Słowa dotrzymał McLaren. Brytyjski zespół zapowiadał, że do Barcelony przyjedzie z inaczej wyglądającym samochodem. Już na pierwszy rzut oka widać sporą ingerencję w przednie skrzydło. Uległo ono rozbudowie i obecnie wygląda dość agresywnie. – Wizualnie samochód wygląda zgoła inaczej. Liczy się jednak to, jak się będzie prowadził i jakie będziemy mogli wykręcać nim czasy. Czy poszliśmy w dobrym kierunku? Dowiemy się w piątek – stwierdził kierowca McLarena Stoffel Vandoorne.

Równie agresywnie wygląda RB14 zespołu Red Bull Racing. Zmianom uległo przednie skrzydło oraz boczne owiewki. – To wszystko wygląda obłędnie. Dużo się zmieniło. Mam nadzieję, że na lepsze. Jeśli nie będziemy szybsi, to chociaż zachwycimy wszystkich naszym wyglądem – tłumaczył kierowca Red Bulla Daniel Ricciardo.

Trochę inne zmiany dotknęły samochody Haasa. Od początku sezonu amerykański team miał problemy z wytrzymałością części. Podczas dłuższej jazdy na torze niektóre elementy odpadały, co powodowało zagrożenie na torze. Kilka razy FIA zwróciła uwagę zespołowi, by ten rozwiązał ten problem. Do Hiszpanii Haas przywiózł samochód, w którym elementy aerodynamiczne zostały wzmocnione. – Nie było łatwo to naprawić, ale powoli brakowało nam części do naszego VF-18. Wiedzieliśmy, w czym leżał problem, ale nie mieliśmy idealnego rozwiązania. Potrzebowaliśmy czasu, w końcu się udało. W Hiszpanii nie zobaczycie już rozpadających się Haasów – zapewnił szef zespołu Gunther Steiner.

Piątkowe treningi przed GP Hiszpanii będą bardzo interesujące. Oprócz zmian wśród niektórych zespołów, po raz pierwszy za kierownicą samochodu Williamsa zobaczymy Roberta Kubicę. Polak, który pełni rolę kierowcy testowego i rozwojowego, zaprezentuje się na torze Circuit de Catalunya podczas pierwszego treningu.