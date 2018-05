Kevin Magnussen ostro odpowiedział na krytykę

Kevina Magnussena uważa się za jednego z najbardziej niebezpiecznych kierowców w stawce Formuły 1. Podczas Grand Prix Azerbejdżanu zawodnika Haasa wepchnął Pierre’a Gasly’ego na bandę. Tragedia była blisko. Duńczyk jednak nic sobie nie robi ze słów krytyki. – Nie interesuję mnie to, co mówią o mnie inni – stwierdził Kevin Magnussen.

Zdjęcie Kevin Magnussen (Haas) - Grand Prix of Singapore 2017 /Getty Images

Od samego początku do Kevina Magnussena przykleiła się łatka kierowcy walecznego, który jednak traci czasami kontrolę. Tak było m.in. podczas zeszłorocznego GP Węgier, kiedy to starł się z Nico Hulkenbergiem. W tym sezonie Duńczyk niemal staranował Pierre’a Gasly’ego podczas GP Azerbejdżanu, spychając go na jedną z band. Francuz określił rywala, jako „najbardziej niebezpiecznego kierowcę w całej stawce”, a w Hiszpanii Magnussen otrzymał reprymendę od sędziów.

Krytyka na 25-latka spada niemal z każdej strony. Ostatnio były mistrz świata Mika Hakkinen ostrzegł Duńczyka, że jeśli nie odpuści, to zła reputacja zrujnuje jego karierę. Ten jednak nic sobie z tego nie robi. – Nie interesuję mnie to, co myślą o mnie inni kierowcy. Skupiam się tylko na zespole i swojej pracy. Cała reszta jest nieistotna. Nie patrzę na media społeczne, zatrudniam ludzi, którzy się tym zajmują. Nie sprawdzam żadnych informacji o sobie. To tylko rozprasza. Moja głowa skupia się na pracy – stwierdził Magnussen.

Po pięciu wyścigach obecnego sezonu Duńczyk jest 9. w klasyfikacji kierowców z dorobkiem 19 punktów. Jego kolega z zespołu Romain Grosjean nie zdobył ani jednego punktu. Liderem jest Lewis Hamilton (Mercedes).

W niedzielę 27 maja odbędzie się szósta runda mistrzostw Grand Prix Monako.