Lewis Hamilton: a może zapytać kierowców?

Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton z Mercedesa zaoferował pomoc w zaprojektowaniu toru dla Grand Prix Miami. Brytyjczyk nie rozumie, dlaczego nikt nie chce zapytać kierowców o opinię w tego typu sprawie. - Widziałem projekt toru w Miami i on nie zachwyca - stwierdził Hamilton przed zawodami w Hiszpanii.

Zdjęcie Lewis Hamilton /Getty Images

Miejscy radni z Miami mieli głosować w czwartek nad tym, czy upoważnić Emilia Gonzaleza, prawą rękę burmistrza, do negocjacji w sprawie włączenia miasta do kalendarza Formuły 1. W ubiegłym tygodniu komisarz miasta Ken Russell zaprezentował na Twitterze proponowany kształt miejskiego toru. Lewis Hamilton nie był pod szczególnym wrażeniem koncepcji.

- Nie rozumiem dlaczego nie zapytać nas, skoro w golfie najsłynniejsi golfiści projektują pola golfowe - powiedział zwycięzca 63 wyścigów Formuły 1.

- Nigdy w historii żaden kierowca z najwyższej półki nie brał udziału w projektowaniu toru i nie rozumiem tego. Nie chodzi o to, że jesteśmy projektantami, ale nikt nawet nie zapytał o opinię. Miami to superświetne miejsce, byłem podekscytowany, jak usłyszałem ten pomysł, ale kiedy zobaczyłem projekt to stwierdziłem, że można było to zrobić lepiej - mówił czterokrotny mistrz świata.

- Masz dwie długie proste, ale może dopiero kiedy nimi pojedziesz, to będzie jakaś zabawa. Boję się myśli o torze ulicznym, jaki mieliśmy w Walencji, co tak naprawdę nie było jakimś szczególnym torem ulicznym. Może to będzie hit, ale jeśli jest jeszcze czas, to myślę, że ja albo którykolwiek z kierowców mógłby posłużyć radą, co zrobić, żeby poprawić układ tego toru - zaoferował Hamilton.

- Znam Miami całkiem nieźle i jest tam kilka lepszych miejsc do zbudowania toru - zaznaczył.

Szef Formuły 1 Chase Carey powiedział w środę, że ma ogromną nadzieję na włączenie Miami do kalendarza mistrzostw świata.