Lewis Hamilton: Syn Schumachera na 100 proc. będzie w F1

Mick, syn Michaela Schumachera, najbardziej utytułowanego kierowcy w historii Formuły 1, na 100 proc. trafi w przyszłości do najwyższej serii wyścigowej - uważa Lewis Hamilton, czterokrotny wyścigowy mistrz świata.

W ubiegły weekend 19-letni Mick Schumacher, wsparty koncernem Mercedesa, został mistrzem Europy w Formule 3. Syn Michaela, siedmiokrotnego mistrza świata, mógłby dzięki temu sukcesowi zgłosić angaż do Formuły 1, ale w kolejnym sezonie chce jeszcze nabrać doświadczenia szczebel niżej w F2.

Lewis Hamilton, który przymierza powoli piątą koronę mistrza, nie ma wątpliwości, że Mick Schumacher prędzej czy później trafi do najbardziej prestiżowej serii wyścigowej.

- Na 100 proc. Schumacher ponownie pojedzie w Formule 1, nazwisko to jedno, ale druga kwestia jest taka, że on wykonuje znakomitą robotę - uważa Brytyjczyk. Kierowca Mercedesa przy sprzyjającym zbiegu okoliczności może w niedzielę w Austin obronić mistrzostwo i zbliżyć się do Schumachera seniora na dwa tytuły. Wielu uważa, że Hamiltonowi uda się niebawem legendarnego Niemca dogonić.

- Niewątpliwie odziedziczył po ojcu spory talent, tak jak Keke i Nico (Rosbergowie) i kiedy Fernando będzie mieć dzieci, to też jeszcze usłyszymy o Alonso - stwierdził 32-latek.

Nico Rosberg i Damon Hill to jedyni synowie mistrzów świata, którzy sami wywalczyli tytuł mistrzowski w Formule 1. W historii tej serii ściągało się wielu synów byłych kierowców, ale niewielu było lepszych od ojców. Pozytywnym przykładem jest Max Verstappen, którego tata Jos był w przeszłości kolegą z zespołu Michaela Schumachera.

Hamilton uważa, że jego ewentualny syn także mógłby trafić do F1 chociażby przez nazwisko, choć wcale nie musiałby mieć wiele talentu. Ale Mick Schumacher jak najbardziej nie ma się czego wstydzić.

- Wykonuje świetną robotę, a do tego jest naprawdę dobrym chłopakiem. Towarzyszył naszej ekipie przez kilka weekendów, chyba rok temu, była bardzo uważny. Ma wielki talent jak jego ojciec, więc nie sądzę, aby nazwisko mu ciążyło. Myślę, że jego pojawienie się w F1 byłoby dobre ze sportowego punkty widzenia - ocenił Lewis Hamilton.

