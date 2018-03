Najdziwniejsza awaria w historii F1? Sainz prawie zwymiotował

Carlos Sainz jr ledwo dojechał do mety Grand Prix Australii. Przez niecodzienną awarię w samochodzie kierowca Renault przez pół wyścigu w Albert Park bronił się nie tyle przed rywalami, ile przed... zwymiotowaniem. 23-latek przetrwał chwile słabości i pierwsze zawody w sezonie zakończył na bardzo dobrym w takich okolicznościach - 10. miejscu.

O tym, że bierze go na mdłości, Carlos Sainz jr skarżył się już przez radio wyścigowe. Awarii uległa pompka doprowadzająca płyny kierowcy w trakcie wyścigu. Nie chodziło jednak o to, co Sainz pije, tylko ile pije. - Mieliśmy problem z pompką podającą płyny. Przez pierwsze 10-15 okrążeń woda tryskała mi w twarz, dlatego wypiłem jej bardzo dużo - relacjonował Carlos Sainz jr.

- Kiedy na torze był samochód bezpieczeństwa, miałem w żołądku mnóstwo wody, która przelewała się z jednej strony na drugą. Dawało mi się to we znaki na zakrętach. Nie czułem się dobrze. Ale przetrwałem to najlepiej, jak umiałem. I dojechałem do mety - odetchnął z ulgą.

Carlos Sainz jr startował z 8. miejsca, ale szybko stracił jedną lokatę na rzecz Fernando Alonso. Jak tłumaczył po wyścigu, było to związane z jego kiepskim samopoczuciem. - Cieszę się, że udało mi się zapunktować, ponieważ w trakcie wyścigu był taki moment, że prawie zacząłem wymiotować w samochodzie. Kosztowało mnie to dużo zdrowia - stwierdził po wyścigu na wpół żywy Carlos Sainz jr.