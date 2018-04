Red Bull ma nadzieję, że Daniel Ricciardo zostanie na dłużej

Daniel Ricciardo, kierowca ekipy Red Bull Racing, będzie wolnym zawodnikiem po zakończeniu sezonu i media łączą go z przejściem do Mercedesa. Australijczyk spisał się znakomicie w Grand Prix Chin, wykorzystawszy szansę, jaką stworzył mu zespół reagując odpowiednią taktyką do sytuacji na torze. Red Bull ma więc nadzieję, że takie sytuacje skłonią Ricciardo do pozostania.

Mechanicy Red Bulla najpierw w ostatniej chwili przygotowali dla Ricciardo samochód do kwalifikacji, dzięki czemu 28-letni kierowca przystąpił do niedzielnego wyścigu z szóstej pozycji. Następnie w trakcie zawodów szefowie zespołu sprytnie zareagowali na pojawienie się na torze samochodu bezpieczeństwa, szybko zaordynowano zmianę opon w samochodzie Ricciardo i ten manewr dał szansę na zwycięstwo.

Ricciardo okazję w pełni wykorzystał prezentując przy tym znakomitą jazdę. Ozdobą zawodów było objęcie prowadzenia po wyprzedzeniu Valtteriego Bottasa z Mercedesa.

- Myślę, że Daniel jest zadowolony w naszym otoczeniu. Jeśli jesteśmy w stanie dać mu taki samochód jak dziś, to po co chciałby iść w inne miejsce? - pytał dziennikarz szef zespołu Red Bull Racing Christian Horner. Zawody w Chinach zrekompensowały Ricciardo dwa nieudane wyścigi w Australii i Bahrajnie.

- W Bahrajnie doszło do awarii zasilania, a tutaj miał przed kwalifikacjami problem z turbo, przez co jeździł krótko. W takiej sytuacji zastanawiasz się, co dalej? Ale ten wynik to dla niego bardzo potrzebny zastrzyk pozytywnej energii. Sezon jest otwarty - dodawał. Red Bull chce, aby australijski kierowca pozostał przynajmniej na kolejny sezon.

- To ukształtowany zawodnik. Myślę, że utrzymuje się na absolutnym topie przez ostatnie lata. Znalazł równowagę pomiędzy doświadczeniem i prędkością. Mało kto potrafi tak wyprzedzać, a do tego idealnie potrafi ocenić miejsce do wyprzedzenia - podkreślił Christian Horner.



