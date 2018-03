Robert Kubica apeluje: Nie porównujcie naszych czasów

Kibice i media nie powinny porównywać moich czasów z tymi, które podczas testów w Barcelonie osiąga Siergiej Sirotkin – powiedział Robert Kubica cytowany przez oficjalną stronę Formuły 1. To reakcja na komentarze, że ma lepsze wyniki od Rosjanina, mimo że jest „tylko” kierowcą testowym Williamsa.

Zdjęcie Robert Kubica jasno mówi o swojej roli w zespole Williamsa /AFP

- Mam tutaj zupełnie inną pracę do wykonania, dlatego czasy są dla mnie mało istotne. Jestem przede wszystkim po to, aby pomagać i wspierać ekipę - stwierdził Polak na oficjalnej stronie internetowej Formuły 1 po pierwszych testach w Barcelonie.

Przypomnijmy, w środę warunki na torze Catalunya były bardzo trudne. Najpierw śnieg, a potem zalegająca woda tak naprawdę uniemożliwiły przeprowadzenie planowanych testów. Polak tylko przez chwilę pojawił się w bolidzie, a w ogóle był jednym z zaledwie kilku kierowców, który wyjechali z garażu.

- Trenowanie w tak niekorzystnych warunkach stawia mnie trochę w trudnej sytuacji, bo nie będę się ścigał - powiedział Kubica, odnosząc się do decyzji, że jako podstawowi kierowcy teamu Williams zostali wybrali Kanadyjczyk Lance Stroll i Rosjanin Siergiej Sirotkin. - Jednak tym bardziej, mając ograniczony czas na dobre poznanie bolidu, muszę szybko zdobyć do niego "zaufanie", nawet jeśli warunki tego nie ułatwiają. Nie mam marginesu na żaden błąd - mówił Polak, który we wtorek uzyskał siódmy czas, nieznacznie lepszy od Sirotkina.

Dzisiaj Kubica najpewniej nie pojawi się na torze, nawet jeśli pogoda nie przeszkodzi w testach. Taki był plan ustalony już wcześniej. Polak będzie jednak w garażu Williamsa, gdzie ma przyglądać się jazdom Strolla i Sirotkina.

Pierwszy wyścig nowego sezonu Formuły 1 jest zaplanowany 25 marca na torze w Melbourne.