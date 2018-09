Sebastian Vettel: Kimi jest i będzie zawsze moim przyjacielem

Kierowca Formuły 1 teamu Ferrari, czterokrotny mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel przyznał, że Fin Kimi Raikkonen jest i zawsze będzie jego przyjacielem, nawet pomimo tego, że w nowym sezonie będzie także... jego rywalem. Raikkonen w sezonie 2019 będzie zawodnikiem ekipy Sauber.

Na początku września zespół Ferrari oficjalnie poinformował, że Fin po sezonie zakończy współpracę z włoskim teamem i przejdzie do Saubera, z którym podpisał dwuletni kontrakt. Raikkonena, który w Ferrari startował w latach 2007 do 2009 i od 2014 do 2018 roku, zastąpi 20-letni Charles Leclerc z Monako.

- Znamy się z Kimim od wielu lat, jesteśmy przyjaciółmi nie tylko od czasu, gdy spotkaliśmy się w jednym zespole. Mamy do siebie wzajemnie szacunek, zmiana zespołu nic w tym względzie nie zmieni - powiedział Vettel.

Niemiec potwierdził także, że Raikkonen był i jest jego najlepszym kolegą z zespołu z którym dotychczas pracował.

Na pytanie, czy sądzi, że odejście Raikkonena z Ferrari będzie miało wpływ na styl jazdy obu kierowców teamu, Niemiec wyjaśnił, że jest to możliwe.

- Każdy zawodnik ma inny charakter, inne przyzwyczajenia, inny styl jazdy. To oczywiście musi wpłynąć na dynamikę poczynać zespołu jako całości. Ja na razie jednak nad tym się nie zastanawiam, skupiam się na tegorocznym sezonie - zaznaczył.

Na pytanie, czy Leclerc nie jest zbyt młody, aby zasiąść za kierownicą bolidu Ferrari, Vettel stwierdził, że nie ma to żadnego znaczenia.

- Jeśli jesteś szybki i utalentowany, wiek nie ma znaczenia - wyjaśnił Vettel.

Niemiec dodał także, że ta zasada dotyczy także starszych kierowców. - Na papierze jesteś już "stary". A w rzeczywistości nadal jeździsz bardzo szybko, tak jak Kimi - zaznaczył.

Vettel przyznał, że od czasu ogłoszenia na początku września zmian kadrowych w Ferrari, nie miał kontaktu z nowym kierowcą teamu.

- On, podobnie jak ja, jest bardzo zajęty, czas na spotkanie przyjdzie zapewne po sezonie. Wierzę, ze stworzymy dobry team - zakończył.

Kimi "Iceman" Raikkonen 17 października 2018 roku skończy 39 lat. Debiutował w Formule 1 w 2001 roku, zajmując szóste miejsce w Australii. Pierwsze zwycięstwo odniósł w Malezji w 2003 roku, a do tej pory ma ich 20 na koncie. 18-krotnie zdobywał pole position. Był mistrzem świata F1 w 2007 roku. Drugie miejsce zajął w cyklu w 2003 i 2005, a trzecie w 2008 i 2012. Czwarty w "generalce" był w 2015 i 2017.

Fin startował w ekipach: Sauber (2001), McLaren (2002-2006), Ferrari (2007-2009), Lotus (2012-2013), Ferrari (2014-2018).