Sebastian Vettel z trzecim triumfem i prowadzeniem w klasyfikacji kierowców F1

Sebastian Vettel prowadził od startu do mety w Grand Prix Kanady i odniósł trzecie w sezonie zwycięstwo. Dzięki wygranej czterokrotny mistrz świata odebrał Lewisowi Hamiltonowi z Mercedesa prowadzenie w klasyfikacji kierowców. Dla Ferrari to pierwsze zwycięstwo w Montrealu od 2004 roku. Drugie miejsce zajął Valtteri Bottas (Mercedes), a trzeci był Max Verstappen (Red Bull).

Vettel ma punkt przewagi nad Hamiltonem, który w kwalifikacjach był czwarty, a wyścig ukończył na piątej pozycji. Broniący tytułu Brytyjczyk rzutem na taśmę wyprzedził powracającego na tor Kimiego Raikkonena z Ferrari, co pozwoliło mu wywalczyć dziesięć punktów i w ten sposób nie pozwolić Vettelowi na wypracowanie większej przewagi.

30-letni Niemiec ani przez moment nie był w Kanadzie zagrożony i bez problemów dowiózł długo wyczekiwane zwycięstwo na torze w Montrealu. Ostatni raz ekipa Ferrari triumfowała tutaj w 2004 roku za sprawą Michaela Schumachera.

Pod koniec rywalizacji Hamilton dojechał do czwartego Daniela Ricciardo z Red Bulla, ale nie udało mu się rzutem na taśmę poprawić pozycji. Drugie miejsce przypadło drugiemu kierowcy Mercedesa Valtteriemu Bottasowi. Fin dojechał na tej pozycji już po raz czwarty w sezonie.

Koszmarnego wyścigu w swoim kraju doświadczył Lance Stroll z Williamsa, który przy dojeździe do zakrętu numer pięć zderzył się z Brendonem Hartleyem. Kierowca Toro Rosso nie miał szans uniknąć zderzenia z bandą i samochodem młodego Kanadyjczyka.

Wypadek wyglądał poważnie. Hartley tłumaczył przez radio, że nic mu się nie stało i że został zepchnięty z toru. Stroll tymczasem powiedział zespołowi, że prawdopodobnie miał przebitą oponę, przez co nie mógł nic zrobić, kiedy nadjeżdżał Hartley. Obaj kierowcy zakończyli wyścig. Dla 28-letniego Nowozelandczyka był to trzeci wyścig w tym sezonie, w którym nie dojechał do mety. Drugi z kierowców Williamsa Siergiej Sirotkin był ostatni.

24 czerwca Grand Prix Francji.



Zdjęcie Sebastian Vettel / Getty Images

kip