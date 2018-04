Siergiej Sirotkin broni oskarżanego Roberta Kubicę

Nie od dziś wiadomo, że mistrz świata Formuły 1 z 1997 roku Jacques Villeneuve nie lubi Roberta Kubicy. Kanadyjczyk stracił miejsce w ekipie BMW właśnie na rzecz polskiego kierowcy w 2006 roku. Niedawno Villeneuve oskarżył krakowianina o sabotowanie działań samochodów zespołu Williamsa. Nasz zawodnik jest tam rezerwowym.

Zdjęcie Sergiej Sirotkin /Getty Images

Villeneuve w marcu stwierdził, że Kubica może stosować sabotaż, aby w ten sposób zastąpić Lance Strolla albo Siergieja Sirotkina za kierownicą auta Williamsa.

"Jego marzeniem jest ściganie się samochodem w czasie Grand Prix, a nie bycie trzecim kierowcą, więc nie mogę zaprzeczyć, że on tego pragnie. Ja na jego miejscu miałbym tak samo" – powiedział Sirotkin, który oczywiście odniósł się również do posądzeń ze strony Villeneuve’a.

"Technicznie jest to możliwe, ale znam Roberta i wiem, że jest dobrym człowiekiem. Jest osobą, która nie mogłaby zrobić czegoś takiego. W naszej pracy staramy się poprawić samochód, nie tylko dla siebie. Nawet jeśli on tak by chciał zrobić, to nawet fizycznie nie byłoby to łatwe. Cały zespół po 10 razy myśli o tym, czego potrzebuje auto i co zrobić, aby było lepsze" – dodał rosyjski kierowca.

W pierwszym Grand Prix sezonu, a więc w Australii Sirotkin przejechał tylko kilka okrążeń. Jego auto odmówiło posłuszeństwa.