Tytuł przede wszystkim. Valtteri Bottas nie ma problemu z rozkazami zespołu

Valtteri Bottas otrzymał polecenie od zespołu Mercedesa, aby w Grand Prix Rosji na torze w Soczi ustąpić miejsca koledze z teamu Lewisowi Hamiltonowi. Fani Formuły 1 patrzyli na to z ciężkim sercem, ale Fin przyznał, że nie ma z tym problemu.

Hamilton walczy o piąty w karierze tytuł mistrza świata i dzięki temu, że Bottas dał się wyprzedzić Brytyjczyk wygrał wyścig w Rosji. Zwycięstwo pozwoliło obrońcy tytułu powiększyć przewagę nad największym rywalem w walce o mistrzostwo Sebastianem Vettelem z Ferrari do 50 punktów.

Aby przypieczętować tytuł Hamilton nie musi już nawet wygrywać wszystkich Grand Prix do końca. Wystarczy aby w pięciu ostatnich wyścigach dojeżdżał na drugiej pozycji. A Bottas, jeśli będzie trzeba, nie będzie mieć problemu z ustąpieniem miejsca na torze.

- Jestem gotowy na to, żeby jechać dla zespołu. Dziś się tak zachowałem i zachowam się tak jutro - mówił po Grand Prix Rosji. - Tak po prostu jest, ale też nie mogę się doczekać kolejnego sezonu - stwierdził fiński kierowca.

Hamilton pytany o to, czy protestowałby, gdyby sytuację odwrócić odparł, że "nie miałby z tym najmniejszego problemu".

Szef Mercedesa Toto Wolff ocenił sytuację następująco: - Valtteri to bardzo inteligentny chłopak i rozumie dynamikę w zespole. Pytaliśmy go, czy gdyby był na miejscu Lewisa, nie chciałby, aby zespół pracował dla niego? I odpowiedź jest oczywista, że tak. Ale w głębi serca wiemy, że to nie w porządku, że on nie wygrał, bo był na prowadzeniu.

W najbliższy weekend Grand Prix Japonii na torze Suzuka.

