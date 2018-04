F1. Liberty Media przeprowadzi rewolucję? Wideo

Właściciel F1 Liberty Media przygotowuje kolejne zmiany. Jeśli zostaną wprowadzone, dojdzie do rewolucji. Dwa treningi w piątek, później sesja nagraniowa dla kibiców. W sobotę najpierw odbyłyby się kwalifikacje, a następnie... 100-kilometrowy wyścig. Dopiero jego wyniki ustawiłyby kolejność w niedzielnej rywalizacji. Wszystko po to, by przyciągnąć więcej młodych ludzi przed TV i na trybuny.