Kubica postawił sprawę powrotu do F1 na ostrzu noża. Wideo

Robert Kubica chce w sezonie 2019 wrócić do ścigania w Formule 1. Polak liczy na to, że awansuje w Williamsie, w którym obecnie pełni rolę rezerwową. Jednak zespół z Grove ogłosił jedynie zatrudnienie George'a Russella. - Nie chcę czekać do grudnia. Chcę być w F1 - powiedział w rozmowie ze Sky Sports Kubica. Kto zostanie drugim kierowcą Williamsa w przyszłym roku?