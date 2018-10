Formuła 1. Verstappen przed GP Meksyku. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Max Verstappen, kierowca Red Bulla, który osiągnął drugi czas w kwalifikacjach do Grand Prix Meksyku: Jestem bardzo rozczarowany, bo pracowaliśmy z zespołem bardzo ciężko, by wszystko zoptymalizować, a później doświadczasz problemów z silnikiem, jakie miałem podczas drugiej sesji treningowej. Gdy tylko hamowałem, blokowało tył, więc redukowałem bieg i choć dodawałem gazu, tył pozostawał zablokowany. W ten sposób musiałem zwinąć sprzęt. To nie jest normalne, gdy chcesz osiągnąć dobry wynik w kwalifikacjach, starasz się pojechać agresywniej na ostatnim okrążeniu. Dlatego jestem nadal zaskoczony tym, bo czułem, że wypadłem słabo, w porównaniu do trzeciego i pierwszego treningu. Może po prostu silnik musi się dobrze przespać.