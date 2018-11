Czegoś takiego jeszcze nie było! Hokeistka w męskiej drużynie

Czegoś takiego w historii Ukrainy jeszcze nie było! 13-letnia Polina Lubieniec dostała - jako pierwsza dziewczyna - oficjalne pozwolenie od krajowej federacji na grę w męskiej drużynie hokeja na lodzie.

Zawodniczka, która uzyskała jeden z najlepszych wyników w przeprowadzonych przez krajowy związek testach, została (w drodze wyjątku i w ramach nagrody za ponadprzeciętne wyniku) dopuszczona do udziału w mistrzostwach Ukrainy juniorów z rocznika 2005.



- Czasami się obawiam, nie ma co ukrywać, ponieważ to chłopcy, którzy często grają naprawdę ostro. Boję się, że złapię kontuzję. Ale kiedy wchodzę z nimi na lód, wiem, że to jest właśnie moja drużyna - powiedziała zawodniczka dniepropietrowskich Gladiatorów.



- Przedstawiciele federacji przyjechali, żeby przeprowadzić testy. Okazało się, że miała lepsze wyniki od chłopaków. Powiedzieli, że jeszcze nigdy nie widzieli takiej dziewczyny i dodali, że to wschodząca gwiazda hokeja - dodał z dumą Wołodymyr Wołoszyn, trener Poliny.