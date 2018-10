Hokejowa Liga Mistrzów. GKS Tychy zagra w środę z HC Bolzano

- Musimy wyskoczyć ze spodni, żeby wygrać - powiedział trener hokejowego mistrza Polski - GKS-u Tychy Andriej Gusow przed środowym meczem z HC Bolzano w piątej kolejce Ligi Mistrzów.

- Nie ma czasu, by porządnie potrenować. Wszystko, co możemy zrobić, to doprowadzić zawodników do normy fizycznej. Bo w ekstralidze gramy co drugi dzień i tę ilość spotkań widać. Ale, kiedy nie masz zdrowia, włączaj charakter. A jeśli nie masz charakteru, skończ z hokejem - dodał trener.

Jego zdaniem drużyna powinna się do sezonu przygotowywać od początku w pełnym składzie.

- Nie widzę sensu, żeby doprowadzać do sylwestra formę obcokrajowców - którzy powinni ciągnąć grę - decydować o wyniku - do jakiegoś poziomu. Mówię im, że są liderami i dużo od nich wymagam - stwierdził Gusow.

Podkreślił, że klub z Bolzano zatrudnił przed sezonem kilkunastu Kanadyjczyków i widać, że chce awansować do kolejnej fazy LM.

- Grają defensywny hokej, czekają na błąd rywala, są silni, rewelacyjnie walczą, świetnie grają w przewadze. Z każdym można grać, ale trzeba podejść do meczu z hokejowym sercem i nie popełniać błędów - ocenił szkoleniowiec.

Mistrzowie Polski debiutują w LM. Zaczęli udział w rywalizacji od "domowych" porażek z IFK Helsinki 3-5 i szwedzkim Skelleftea AIK 1-8. Potem na wyjazdach przegrali w Szwecji 2-6 i w Finlandii 1-2. Zakończą udział w grupowej rywalizacji meczem w Bolzano 16 października.

Do kolejnej fazy awansują dwie drużyny z każdej z ośmiu grup. W poprzednich dwóch edycjach LM Polskę reprezentowała Comarch Cracovia Kraków. W obu przypadkach zajęła ostatnie miejsce w grupie, nie zdobyła żadnego punktu.

Zdjęcie Hokeista GKS Tychy Andrij Michnow / Andrzej Grygiel / PAP

Tabela grupy (mecze, zwycięstwa, zwyc. po dogr./kar., porażki po dogr./kar., porażki, bramki, punkty, różnica bramek):

1. Skelleftea AIK 4 3 0 1 0 19-8 10 +11

2. HC Bolzano 4 1 2 0 1 11-7 7 +4

3. IFK Helsinki 4 2 1 0 1 9-10 7 -1

4. GKS Tychy 4 0 0 0 4 7-21 0 -14

Piotr Girczys