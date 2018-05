Hokejowe MŚ. Rosja - Słowacja 4-0. Korea zdegradowana

Rosjanie pewnie wywiązali się z roli faworytów i pokonali Słowaków 4-0 w meczu szóstej kolejki rozgrywek grupowych hokejowych mistrzostw świata w Danii. W równolegle rozgrywanym spotkaniu Korea przegrała z Norwegią 0-3 i została zdegradowana z elity.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pjongczang 2018. Olimpijczycy z Rosji - Niemcy 4-3 w finale hokeja. Wideo Eurosport

Rosjanie walczą o pierwsze miejsce w grupie, a Słowacy o zajęcie czwartej pozycji premiowanej awansem do ćwierćfinału.

Reklama

"Sborna" była faworytem i wynik nie do końca odpowiada ich rzeczywistej przewadze. Tylko w pierwszej tercji oddali 17 celnych strzałów. Z kolei Słowacy tylko dwa i to pomimo że przez dwie minuty atakowali w przewadze liczebnej.

Gol dla Rosji "wisiał w powietrzu" i w końcu padł w 12. minucie. Maksym Mamin wstrzelił krążek z ostrego kąta, a gdy bramkarz go odbił, Nikita Szosznikow trącił go na wolne pole, a Mamin zdążył objechać bramkę i trafić do pustej siatki.



W 17. minucie Nikita Gusiew dostał celne podanie zza bramki, oddał niesygnalizowany strzał po lodzie, a krążek odbił się od łyżwy Michala Cajkovsky'ego i wpadł do bramki.

W kolejnych dwóch częściach przewaga Rosjan nie była już tak duża. Pilnowali dwubramkowej zaliczki i kontrolowali grę, a ataki coraz bardziej zmęczonych Słowaków miały coraz mniejszy impet.

Nie powiodła się im także próba odwrócenia losów spotkania w końcówce, gdy wycofali bramkarza, aby móc wprowadzić dodatkowego ofensywnego zawodnika. Rosjanie przechwytywali krążek i dwukrotnie posłali go do pustej bramki.

W równolegle rozgrywanym spotkaniu w Herning Korea nie sprostała Norwegii i przegrywając 0-3, straciła szansę na utrzymanie wśród najlepszych. Za rok zagra w dywizji IA (drugi poziom rozgrywkowy). Drugim zdegradowanym zespołem została już wcześniej Białoruś.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zastawiać bramkarza w hokeju? Wideo Eurosport

Grupa A (Kopenhaga):

Rosja - Słowacja 4-0 (2-0, 0-0, 2-0)

Czechy - Austria godz. 20.15



1. Szwecja 6 6 0 28-8 17

2. Rosja 6 5 1 31-7 16

3. Czechy 6 5 1 23-12 12

4. Szwajcaria 6 3 3 20-18 9

5. Słowacja 6 2 4 12-16 8

6. Francja 6 2 4 12-23 6

7. Austria 6 1 5 10-26 4

8. Białoruś 6 0 6 4-29 0 - spadek



Zdjęcie Słowacki bramkarz Marek Ciliakpodczas meczu z Rosją / PAP/EPA

Grupa B (Herning):

Korea - Norwegia 0-3 (0-1, 0-0, 0-2)



Kanada - Łotwa godz. 20.15



1. USA 6 6 0 37-10 16

2. Finlandia 6 4 2 32-9 13

3. Dania 6 4 2 13-16 11

4. Kanada 5 3 2 27-11 10

5. Łotwa 5 3 2 14-14 9

6. Niemcy 6 2 4 16-17 7

7. Norwegia 7 2 5 13-31 6

8. Korea Płd. 7 0 7 4-48 0 - spadek



MZ