Hokejowe MŚ. Słowacy pokonali Francję 3-1 i są w grze o ćwierćfinał

Słowacy pokonali Francuzów 3-1 i wciąż liczą się w walce o awans do ćwierćfinału hokejowych mistrzostw świata w Danii. W równolegle rozgrywanym spotkaniu Łotysze sprawili niespodziankę i "urwali" punkt faworyzowanym Amerykanom.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pjongczang 2018. Olimpijczycy z Rosji - Niemcy 4-3 w finale hokeja. Wideo Eurosport

Starcie sąsiadów ze środka tabeli grupy A miało duże znaczenie dla obu zespołów, bo w praktyce definiowało cele na pozostałą część fazy grupowej - walka o ćwierćfinał czy też o utrzymanie.

Reklama

Słowacy byli aktywniejsi, oddawali więcej strzałów i wypracowali sobie dwubramkową zaliczkę. W 6. minucie prowadzenie dał im David Bondra, a na początku drugiej tercji podwyższył David Buc. Przy obu bramkach asystował były mistrz Polski w barwach Comarch Cracovii - Patrik Svitana.



Francuzi nie poddali się i od czasu do czasu wyprowadzali groźne akcje. W 34. minucie Valentin Claireaux zdobył kontaktową bramkę.

Sto sekund przed końcem kapitalny rajd przeprowadził Ladislav Nagy. Efektownym zwodem minął obrońcę, wjechał przed bramkę zaskakując bramkarza i z bliska wpakował krążek do siatki. Francuski trener poprosił o challenge i okazało się, że miał rację - był spalony! Sędzia anulował gola i Francuzi dostali jeszcze jedno "życie".



Nerwy spętały im jednak ręce. Nie pomogło wprowadzenie dodatkowego napastnika za bramkarza ani to, że w końcówce atakowali sześciu na czterech. David Buc przejął krążek, a Michal Cajkovsky posłał go do pustej bramki i przypieczętował zwycięstwo Słowaków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zastawiać bramkarza w hokeju? Wideo Eurosport

Grupa A (Kopenhaga):

Słowacja - Francja 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)



Czechy - Rosja godz. 20.15



M Z P bramki pkt

1. Szwecja 4 4 0 19-2 12

2. Rosja 3 3 0 20-0 9

3. Szwajcaria 4 3 1 14-9 9

4. Słowacja 4 2 2 9-8 7



5. Czechy 3 2 1 10-9 4

6. Francja 4 1 3 7-16 3

7. Austria 4 0 4 4-21 1

8. Białoruś 4 0 4 4-22 0

Zdjęcie Francuz Antonin Manavian (nr 4) rozbił w tej akcji łuk brwiowy Tomaszowi Jurczo (nr 13) / PAP/EPA

Grupa B (Herning):

USA - Łotwa 3-2 po dogrywce (1-1, 1-1, 0-0; 1-0)



Norwegia - Kanada godz. 20.15



1. USA 4 4 0 15-6 10

2. Finlandia 4 3 1 25-5 9

3. Kanada 3 2 1 21-6 7

4. Łotwa 4 2 2 11-13 6

5. Niemcy 4 1 3 12-12 5

6. Dania 4 2 2 7-15 5

7. Norwegia 3 1 2 7-14 3

8. Korea Płd. 4 0 4 2-29 0

MZ