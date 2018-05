Hokejowe MŚ. Szwecja - USA w półfinale. Na żywo

Szwedzi walczą z Amerykanami w półfinale hokejowych mistrzostw świata rozgrywanych w Danii. Śledź przebieg spotkania z eurosport.interia.pl!

W drugim półfinale Kanadyjczycy zmierzą się dzisiaj ze Szwajcarami (godz. 19.15).

Amerykanie zdominowali Szwedów w pierwszej tercji. Ataki często kończyli strzałami, ale mimo tego zjeżdżali na pierwszą przerwę przegrywając. Ekipa "Trzech Koron" znakomicie przechodziła z obrony do ataku i wypracowała kilka sytuacji sam na sam. Po jednej z nich Mattias Janmark trafił w poprzeczkę. Po chwili znów miał okazję, ale tym razem obronił bramkarz.



W 15. minucie po kolejnej dynamicznej akcji Szwedów Keith Kinkaid obronił strzał Filipa Forsberga, ale krążek odbił się od kija Jacoba de la Rose i wpadł przed bramkę, gdzie do pustej siatki dobił go Viktor Arvidsson. Był to dopiero piąty celny strzał Szwecji.



Już minutę później wyprowadziła kolejną kontrę i Arvidsson znalazł się w sytuacji jeden na jeden, ale bramkarz wyczuł go i obronił kijem.



W drugiej tercji Szwedzi wykazali się fantastyczną skutecznością - oddali osiem celnych strzałów, a zdobyli trzy bramki.



Adam Larsson mocno przesadził atakując rywala wysoko uniesionym kijem i rozbił mu nos, za co sędzia odesłał Szweda na ławkę kar na cztery minuty. Amerykanie nie potrafili wykorzystać okazji, a na dodatek stracili krążek i choć Mikaelowi Backlundowi nie udało się pokonać bramkarza, to Magnus Paajarvi dobił krążek z bliska.

W 31. minucie Szwedzi strzelili dwa gole w odstępie 11 sekund! Najpierw Patrick Hornqvist sprytnym strzałem między parkanami wykończył koronkową akcję swojej formacji, a po chwili Mattias Janmark wygrał pojedynek z amerykańskim bramkarzem, zamieniając kontrę na czwartego gola.



Półfinał:

Szwecja - USA 4-0 (1-0, 3-0 - przerwa po II tercji

1-0 Viktor Arvidsson (14.43; Jacob de la Rose; Filip Forsberg)

2-0 Magnus Paajarvi (27.09 w osłabieniu; Mikael Backlund)



3-0 Patrick Hornqvist (30.05 w przewadze; Mikael Backlund, John Klingberg)

4-0 Mattias Janmark (30.16; Rickard Rakell)



