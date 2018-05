Hokejowe MŚ. USA - Kanada 4-1 w meczu o brązowy medal

Kanadyjczycy bez medalu hokejowych mistrzostw świata w Danii. W meczu o brąz jeden z wielkich faworytów imprezy przegrał z USA 1-4.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pjongczang 2018. Olimpijczycy z Rosji - Niemcy 4-3 w finale hokeja. Wideo Eurosport

W półfinałach Amerykanie przegrali wysoko ze Szwedami 0-6. Kanadyjczycy natomiast sensacyjnie ulegli Szwajcarom 2-3.

Reklama

Hokeiści spod znaku "Klonowego Liścia" byli jednym z głównych faworytów do złota, więc trudno było im się zmobilizować do walki o brązowy medal. Widać to było zwłaszcza w pierwszej tercji, kiedy to przeważali Amerykanie. W 11. minucie Dylan Larkin miał znakomitą okazję, żeby pokonać kanadyjskiego golkipera. Zawodnicy z USA grali wówczas w osłabieniu, ale błąd popełnili Kanadyjczycy i Larkin znalazł się w sytuacji sam na sam. Górą w tym pojedynku był jednak Curtis McElhinney.



Na pierwszego gola w tym spotkaniu kibice musieli czekać do 27. minuty. Amerykanie wykorzystali grę w przewadze (na ławce kar siedział Joel Edmundson). Błąd popełnił Connor McDavid, któremu zaplątał się krążek. "Gumę" przejął Chris Kreider. Kapitalnym zwodem położył na lodzie bramkarza i trafił do pustej bramki.



Amerykanie mieli szanse, żeby podwyższyć prowadzenie, ale je zmarnowali. Zemściło się to w 39. minucie. Marc-Edouard Vlasic zaskoczył Keitha Kinkaida strzałem po lodzie.



Niespełna siedem minut przed końcem spotkania Amerykanie znów objęli prowadzenie i znów wykorzystali grę w przewadze. Tym razem na listę strzelców wpisał się Nick Bonino.



Kanadyjczycy w końcówce postawili wszystko na jedną kartę. Wycofali bramkarza, ale zostali za to srogo ukarani. Triumf USA przypieczętowali Anders Lee i Chris Kreider.



W wielkim finale, który rozpocznie się o 20.15, zmierzą się Szwedzi ze Szwajcarami.



USA - Kanada 4-1 (0-0, 1-1, 3-0)

Bramki: 1-0 Chris Kreider (26:40, w przewadze; Dylan Larin, Alex Debrincat), 1-1 Marc-Edouard Vlasic (38:06; Bo Horvat, Kyle Turris), 2-1 Nick Bonino (53:21, w przewadze; Patrick Kane), 3-1 Anders Lee (57:45, do pustej bramki), 4-1 Chris Kreider (58:18, do pustej bramki)

Zdjęcie Keith Kinkaid broni w meczu z Kanadą o brązowy medal / PAP/EPA