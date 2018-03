Hokejowej lidze KHL ubędą kolejne dwa kluby

Zmniejsza się liczba klubów w hokejowej KHL. Przed sezonem 2017/18 z najsilniejszej poza NHL ligi zniknęły dwa, a przed cyklem 2018/19 zostanie ona zmniejszona o kolejne dwie ekipy - Jugrę Chanty-Mansyjsk i Ładę Togliatti.

Zdjęcie KHL zmaga się z kłopotami finansowymi /SID

Liga KHL powstała w 2008 roku i jest najwyższą klasą rozgrywkową w Rosji. Uczestniczą w niej także (po jednej) zagraniczne ekipy z Białorusi, Łotwy, Finlandii, Słowacji, Kazachstanu, a nawet Chin.

KHL od dłuższego czasu zmaga się jednak z problemami finansowymi. Włodarze rozgrywek postanowili ocenić poszczególne drużyny i mało popularne wśród kibiców ekipy Jurgi oraz Łady zostały wykluczone.

Blisko straty miejsca w KHL był także zespół Siewierstal Czerepowiec, ale uratował go pierwszy od pięciu lat awans do trwającej obecnie fazy play off.

W obecnych rozgrywkach w czterech dywizjach rywalizuje 27 drużyn. Zdobytego przed rokiem Pucharu Gagarina bronią hokeiści SKA Sankt Petersburg.