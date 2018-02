Pjongczang 2018. Koreańczycy tłumnie wspierali zjednoczoną drużynę

W ubiegłym miesiącu Korea Północna i Południowa porozumiały się w sprawie wystawienia w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu wspólnej drużyny kobiecej w turnieju hokeja. Nigdy przedtem w historii igrzysk takiego przypadku nie było. Mecz sparingowy przeciwko Szwecji obejrzało w niedzielę około 3 tysiące kibiców.

Fani ubrani w koszulki z emblematem zunifikowanego państwa dodawali otuchy zawodniczkom okrzykami "Jesteśmy jednością". Koreanki, trenujące wspólnie od tygodnia, przegrały ze Szwedkami 1-3, ale nie to w tym przedsięwzięciu jest najważniejsze. Północ zdecydowała się wziąć udział w igrzyskach, co Południe odebrało pozytywnie, ale pomysł powołania do życia jednej drużyny kibiców podzielił.

- Ja jestem podekscytowany - powiedział agencji Reutera Park Cheol-hyun, który zjawił się w chłodnej arenie hokejowej, by obejrzeć mecz. - Choć kryzysu nuklearnego nie da się rozwiązać szybko, to w dłuższej perspektywie zbliżenie obu Korei wyjdzie na dobre. W inny sposób nie da się tego rozwiązać - podkreślił.

Krytycy pomysłu jednoczenia hokejowej drużyny zwracali uwagę, że słabsze zawodniczki z Korei Północnej ograniczą szanse koleżanek z południa na dobry wynik. W szerokiej kadrze będzie łącznie 35 zawodniczek, 23 z Korei Południowej, a 12 z Północnej. W kadrze meczowej do dyspozycji będą 22 hokeistki, a w zespole mają być co najmniej trzy Koreanki z północy.

Kanadyjska trenerka Sarah Murray co prawda przyznała, że polityczna ingerencja niekoniecznie pomoże drużynie, ale zapewniła, że wszystkie hokeistki "połączy jedna misja". - Myślę, że zawodniczki z Korei Północnej będą tak samo chciały wygrywać - powiedziała.

Korea Północna wysłała też na igrzyska reprezentantów w łyżwiarstwie figurowym, short tracku, łyżwiarstwie szybkim, biegach narciarskich i narciarstwie alpejskim.

Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in ma nadzieję, że igrzyska rzeczywiście dadzą początek rozmowom, których finałem będzie zażegnanie kryzysu nuklearnego. Drużyna w hokeju kobiecym nie jest jedynym elementem w tej układance.

Zdjęcie Chunggum Hyong (nr 30) z Korei Północnej i Mihwan Cho (nr 24) z Korei Południowej / Getty Images

Pjongjang wyśle w tym tygodniu mocną 22-osobową delegację do Pjongczangu, na czele z Kim Yong Namem, szef Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, wykonujący protokolarną funkcję głowy państwa. Polityk tej rangi z Korei Północnej, rządzonej de facto przez dyktatora Kim Dzong Una, nie przekroczył granicy od 1953 roku.

Do Korei Południowej przyjedzie też z północnokoreańska orkiestra, która ma zaplanowane koncerty w Gangneung w czwartek i w Seulu w niedzielę.

kip