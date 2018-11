Puchar Kontynentalny: GKS Katowice od czwartku zagra w Belfaście

Hokeiści wicemistrza Polski Tauron KH GKS Katowice od czwartku będą rywalizowali w północnoirlandzkim Belfaście w turnieju 3. rundy Pucharu Kontynentalnego z włoskim Ritten Sport, chorwackim Medvescakiem Zagrzeb i gospodarzem Belfast Giants.

"Rywale są bardzo atrakcyjni. Za faworyta uznaję gospodarzy, którzy mają w składzie wielu zawodników z Kanady i USA. Analizowaliśmy grę rywali dzięki pozyskanym materiałom wideo. Uważam, że kwestia awansu jest sprawą otwartą. Piętnaście kolejnych zwycięstw ligowych sprawiło, że atmosfera w naszym zespole jest bardzo dobra, a zawodnicy czują się pewni swoich umiejętności" - powiedział dyrektor sportowy katowickiego klubu Roch Bogłowski, cytowany w klubowym komunikacie.



Bus ze sprzętem hokejowym wyruszył we wtorek, dzień później z Modlina poleci do Belfastu drużyna. W turnieju nie zagrają kontuzjowani Marek Strzyżowski i Damian Tomasik, ale w składzie znaleźli się za to zatrudnieni ostatnio zawodnicy Filip Starzyński i Niko Tuhkanen.



Belfast Giants to zwycięzcy brytyjskiego Challenge Cup, Medvescak na co dzień występuje w lidze EBEL (wraz z klubami m.in. austriackimi), a Ritten Sport to mistrz Włoch. Prowadzeni przez trenera katowiczanie po 15 wygranych z rzędu liderują tabeli ekstraligi.



Kanadyjczyk przed poprzednim sezonem zastąpił w klubie Jacka Płachtę. W planie było wywalczenie miejsce w czołowej czwórce, skończyło się na srebrnym medalu, po przegranej finałowej batalii play off z GKS Tychy 1-4.



Ritten Sport wygrał u siebie zawody 2. rundy. Włosi pokonali MAC Budapeszt 4:1, słoweński Acroni Jesenice 6:1 i Crveną Zvezdę Belgrad 6:4. Pozostali uczestnicy listopadowych zawodów w Belfaście zaczynają rywalizację.



Do Final Four (11-13 stycznia 2019) awansują najlepsze drużyny.



W tym sezonie w Lidze Mistrzów Polskę reprezentował GKS Tychy. Podopieczni trenera Anrieja Gusowa w grupie zajęli czwarte, ostatnie miejsce, ale wywalczyli historyczne pierwsze punkty dla polskiego zespołu w tych rozgrywkach. Pokonali na własnym lodowisku włoski HC Bolzano 5:3.



Hokeiści GKS Katowice byli mistrzem Polski sześć razy, ostatnio w 1970 roku. Dwa lata później spadli z ekstraligi, w 2012 wrócili do niej. W sezonie 2014/15 ówczesny HC GKS był najgorszą drużyną elity. Wygrał tylko dwa z 48 meczów, strzelił 95 bramek, stracił 434 i zakończył rywalizację na ostatnim, 10. miejscu. Przez rok GKS zabrakło w elicie. Latem 2016 klub wykupił za 100 tys. złotych "dziką kartę" i przystąpił po rocznej przerwie do rywalizacji w ekstralidze w nowej strukturze. Hokej trafił do wielosekcyjnego (siatkówka, piłka nożna, szachy) miejskiego GKS.





Program turnieju w Belfaście:



Czwartek





Tauron KH GKS Katowice GKS - Ritten Sport 15.00

Medvescak Zagrzeb - Belfast Giants 19.00

Piątek





GKS - Medvescak 15.00

Belfast - Ritten 19.00



Sobota





Ritten - Medvescak 15.00

Belfast - GKS 19.00