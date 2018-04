Hokejowe MŚ. Wronka, Kruczek, Tomasik i Dąbkowski nie pojadą do Budapesztu

Kolejna fatalna informacja dla fanów naszej reprezentacji. W mistrzostwach świata dywizji IA nie wystąpi Patryk Wronka. Jeden z najlepszych polskich hokeistów na kontuzję kostki.

Mistrzostwa zaplecza elity odbędą się końcem kwietnia w Budapeszcie.



Wcześniej z kadry na najważniejszą imprezę sezonu wypadli trzech obrońcy: Maciej Kruczek, Damian Tomasik oraz Bartosz Dąbkowski.



Tomasika czeka operacja lewej ręki. Kruczek ma uraz kolana i niewykluczone, że też potrzebny będzie zabieg. Z kolei Dąbkowski musi wyleczyć kontuzję barku.

Brak Wronki będzie poważnym osłabieniem ataku. Młody napastnik znany jest z dynamicznego stylu gry, szybkiej jazdy i nieszablonowych zagrań, którymi potrafi odwracać losy meczów.

- Przez cały play off grałem na własną odpowiedzialność, czułem ogromny ból w okolicach stawu skokowego. Po zakończeniu finału play-off poszedłem do lekarza i ten stwierdził, że moja kostka wygląda fatalnie, prawie jak u 80-latka. Dziś mam konsultację i po niej zapadną decyzję o ewentualnym terminie operacji - powiedział Wronka.

- Wiem, że mistrzostwa świata są ważne i jestem ciągle namawiany, by tę operację odłożyć. Jednak zdrowie jest ważniejsze i jeżeli zabieg odbędzie się szybko, to może po dwóch, góra trzech miesiącach będę mógł zacząć przygotowania do nowego sezonu - dodał.

Dla Wronki sezon 2017/2018 był udany. Stworzył świetnie uzupełniający się tercet wspólnie z Tomaszem Malasińskim i Bartoszem Fraszko, który świetnie radził sobie zwłaszcza w fazie play-off. Rozegrał w sumie 47 meczów, zdobywając w nich 59 punktów za 15 bramek i 44 asysty.