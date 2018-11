Hokejowy turniej EIHC. Czołowi reprezentanci Polski nie pojadą na turniej do Gdańska

Miarka się przebrała! Konflikt na linii reprezentanci a Polski Związek Hokeja na Lodzie przybrał na sile. Czołowi kadrowicze zdecydowali się nie pojechać na turniej EIHC rozgrywanym w Gdańsku. Powód? Brak porozumienia z PZHL o dokument stwierdzający zaległości do zawodników.

Zapytaliśmy rzecznika Stowarzyszenia Zawodników Krzysztofa Dąbrowę, jacy zawodnicy nie pojawią się na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed turniejem EIHC w Gdańsku.

- Do Gdańska nie pojadą: Krystian Dziubiński, Grzegorz Pasiut, Patryk Wronka, Tomasz Malasiński, Jakub Wanacki, Aron Chmielewski, Paweł Dronia, Patryk Wajda, Maciej Kruczek i (kontuzjowany) Damian Tomasik. Decyzja o pozostaniu w klubach ma związek z fiaskiem negocjacji z władzami PZHL. Chcemy, by kibice zrozumieli że dla każdego członka Stowarzyszenia Zawodników Hokeja na Lodzie możliwość gry z białym orłem na piersi to wielka duma i honor. Jeszcze raz jednak podkreślamy, to nie bojkot reprezentacji, a indywidualna decyzja każdego z zawodników. Wielu powołanych członków Stowarzyszenia, takich jak Oskar Jaśkiewicz czy Przemysław Odrobny jedzie na turniej EIHC. O decyzji nieobecnych w pierwszej kolejności został poinformowany selekcjoner Tomek Valtonen - powiedział Zawodników Krzysztof Dąbrowa.

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że kością niezgody jest brak podpisania dokumentów przez PZHL o kwocie zaległości do zawodników za tzw. dniówki. Suma sięga około 0,5 mln złotych. Oferowana przez PZHL spłata 25% zaległości a pozostałość miałaby być umorzona jest przez zawodników traktowana jako niepoważna.

Na zgrupowaniu z doświadczonych zawodników pojawić się ma m.in. Przemysław Odrobny czy Mateusz Bepierszcz. Na kadrę nie pojedzie także większość zawodników GKS Tychy. A jedynie Bartłomiej Jeziorski i John Murray mają zamiar stawić się na zgrupowaniu kadry. Selekcjoner reprezentacji Polski będzie musiał posiłkować się młodymi zawodnikami będącymi poza konfliktem z przedstawicielami PZHL.



Przypomnijmy, że tych kadrowiczów którzy przyjadą na zgrupowanie czeka nie lada wyzwanie i trudna przeprawa z Austrią, Danią oraz Norwegią, czyli rywalami wyżej klasyfikowanymi od Polski. Turniej odbędzie się w gdańskiej hali Olivia w dniach 9-11 listopada.