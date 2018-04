Kazachstan - Polska na hokejowych MŚ Dywizji IA w Budapeszcie

Hokejowa reprezentacja Polski walczy z Kazachstanem w meczu ostatniej szansy na utrzymanie na zapleczu elity. Orły, po porażkach z Węgrami i Wielką Brytanią, nie będą pewne utrzymania nawet po wygranej nad Kazachami.

"Biało-Czerwoni" na turnieju w Budapeszcie odnieśli tylko jedno zwycięstwo, w drugim meczu pokonali Słowenię. Pozostałe spotkania przegrali, a najbardziej żałują porażki z Wielką Brytanią, z którą prowadzili i zmarnowali sporo szans na dwubramkową przewagę.

Polacy muszą pokonać Kazachów za trzy punkty i liczyć na to, że Węgrzy zapunktują w spotkaniu z Wielką Brytanią, która jest bliska awansu do elity.



Już w pierwszej akcji, po 15 sekundach gry Marcin Kolusz przedarł się pod bramkę, ale przegrał z naturalizowanym przez Kazachów Szwedem - Henrikiem Karlssonem. W 3. min Aron Chmielewski szarpnął do przodu, a groźne strzały oddali jego koledzy z ataku - Krystian Dziubiński i Damian Kapica. Oba zatrzymał Karlsson. Bramkarz, który jeszcze miesiąc temu miał tylko szwedzkie obywatelstwo i reprezentował "Trzy Korony" na juniorskich turniejach, wygrał też drugi pojedynek z Koluszem w 4. min. Nasz kapitan strzelał z bekhendu.



Przemek Odrobny w naszej bramce również się nie nudził. W 7. min chytrym strzałem z nadgarstka próbował go pokonać obrońca Artjomi Łakiza, ale "Wiedźmin" zamroził krążek. Za moment pod przeciwną bramką zamieszali Chmielewski z Koluszem, a Damian Kapica próbował pokonać Karlssona niemal z zerowego kąta.



W 11. min było gorąco pod naszą bramką, po wrzutce Łakizy, ale w kontrze Chmielewski minął obrońcę, by minimalnie chybić, mierząc w długi róg! Po chwili dobijał z bliska Damian Tomasik, ale bez skutku.

W rewanżu szarpnęli Dmitrij Grenc i Nikita Michailis. Dobitka tego drugiego minimalnie minęła bramkę.



Alichan Asetow uciekł naszym obrońcom w 13. min, "Wiedźmin" obronił parkanem strzał młodego Kazacha, ale faulował Tomasik, więc Asetow jechał za chwilę z rzutem karnym. Tym razem Odrobny odbił łapaczką, dzięki czemu krążek powędrował nad poprzeczką!



Za moment Roman Starczenko dostał podanie zza bramki od Jewgienija Rymarjowa, który ośmieszył naszych obrońców, i bez przyjęcia posłał krążek w dalszy róg i Kazachowie prowadzili 1-0!



Zamiast zrewanżować się, nasi stanęli. Filip Komorski stracił krążek w środkowej strefie, Walerij Orechow skontrował, podał do Pawła Akolzina, a ten huknął w długi róg i było 2-0.



Rozpaczliwy strzał spod niebieskiej linii Bartłomieja Pociechy z 18. min to pierwsza próba ataku "Biało-Czerwonych", odkąd swe rządy na lodzie w Laszlo Papp Sportarenie wprowadzili Kazachowie.



W I tercji Kazachstan przeważał w strzałach 14-9.



Awans do elity zyskają dwa najlepsze zespoły, a ostatni spada do światowej III ligi.





Hokejowe MŚ Dywizji IA:

Kazachstan - Polska 2-0 (2-0, 0-0) trwa przerwa po I tercji



Bramki:



1-0 Roman Starczenko (12:20 Rymarjow, Kuczin), 2-0 Paweł Akolzin (13:34 Orechow).



Tabela:

1. Wielka Brytania 4 mecze 9 pkt 13-13

2. Włochy 4 6 11-8

----------------------------------------------------------------------------

3. Kazachstan 4 6 12-9

4. Słowenia 4 6 12-11

5. Węgry 4 6 7-11

--------------------------------------------------------------------------------

6. Polska 4 3 10-13

