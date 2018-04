MŚ w hokeju: Ted Nolan dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski

Trener hokejowej reprezentacji Polski Ted Nolan dotarł na zgrupowanie reprezentacji, która w Nowym Targu przygotowuje się do rozpoczynających się 22 kwietnia mistrzostw świta Dywizji A1 w Budapeszcie.

Zdjęcie Ted Nolan /Newspix

Zgrupowanie w Nowym Targu rozpoczęło się 4 kwietnia, ale Nolan opóźnił swój przylot do Polski z Kanady, ze względu na zaległości finansowe. Sprawa została już wyjaśniona. Kanadyjski szkoleniowiec w Nowym Targu zameldował się we wtorek wieczorem, a dzisiaj poprowadził trening. Wcześniej drużyna ćwiczyła pod kierunkiem jego asystenta Toma Coolena, który na co dzień jest trenerem Tauronu KH GKS-u Katowice.

Sytuacja kadrowa przed zbliżającymi się mistrzostwami nie jest dobra. Z powodu kontuzji do Budapesztu nie pojadą: obrońcy - Maciej Kruczek i Bartosz Dąbkowski oraz napastnik Patryk Wronka. Pod sporym znakiem zapytania stoi także występ obrońcy Damiana Tomasika i napastnika Grzegorza Pasiuta, który niedawno z Niomanem Grodno wywalczył mistrzostwo Białorusi.

- Są kontuzjowani, ale jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja wykluczająca ich wyjazd do Budapesztu - wyjaśnia wiceprezes PZHL Mirosław Minkina.

W Nowym Targu brakuje także Michaela Cichego. Najlepszy strzelec mistrzów Polski - GKS-u Tychy poleciał do Stanów Zjednoczonych z powodów rodzinnych, ale zdaniem Minkiny jest możliwy jego udział w zbliżających się mistrzostwach. Cichy mógłby ewentualnie dołączyć do drużyny już w Budapeszcie.

Z powodów osobistych z udziału w zgrupowaniu zrezygnowali napastnicy GKS-u Tychy Kamil Kalinowski i Radosław Galant. W ich miejsce powołano Mateusza Michalskiego z TatrySki Podhale Nowy Targ i Kacpra Guzika z niemieckiego Saale Bulls Halle.

Udział w mistrzostwach napastników Arona Chmielewskiego, który walczy z Ocelarni Trzyniec w finale mistrzostw Czech i Alana Łyszczarczyka z kanadyjskiego Attack Owen Sound jest uzależniony od tego, kiedy ich kluby zakończą sezon. W Czechach finałowa rywalizacja może potrwać nawet do 26 kwietnia

Swój start w turnieju zadeklarował natomiast najlepszy polski obrońca Paweł Dronia z, występującego w drugiej lidze niemieckiej, Loewen Frankfurt nad Menem. 28-letni hokeista ma niebawem dołączyć do reprezentacji.

Polski Związek Hokeja na Lodzie z nowym prezesem Piotrem Demiańczukiem stara się zażegnać kryzys finansowy i spłacić cześć zadłużenia wobec hokeistów. W tym celu zwrócił się do Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) o pożyczkę w wysokości 200 tysięcy franków szwajcarskich.

- Staramy się za wszelką cenę przeprowadzić restrukturyzację finansową związku, ale żeby zacząć potrzebne są jakieś środki. Pieniądze z IIHF pomogłyby może nie ugasić pożar, ale przynajmniej ograniczyć jego rozprzestrzenianie się - powiedział prezes Demiańczuk.

W Nowym Targu polscy hokeiści będą trenować do soboty, a potem wyjadą już do Budapesztu, gdzie 16 i 17 kwietnia rozegrają towarzyskie mecze z Ukrainą i Japonią. Pięć dni później Polacy rozegrają pierwszy mecz mistrzostw, a ich rywalem będą Włochy. Ponadto o awans do mistrzostw świata elity biało-czerwoni rywalizować będą ze: Słowenią, Wielką Brytanią, Kazachstanem i ekipą gospodarzy. Awans wywalczą dwa najlepsze zespoły, a ostatnia drużyna zostanie zdegradowana do Dywizji 1B.

W zeszłym roku w MŚ w Kijowie Polacy zajęli czwarte miejsce.

Grzegorz Wojtowicz