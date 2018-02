Polska - Węgry 2-3 na turnieju EIHC w Katowicach

Polscy hokeiści przegrali z Węgrami 2:3 w meczu kończącym turniej EIHC w Katowicach. "Biało-Czerwoni" zajęli ostatnie miejsce. Zawody zakończyły się zwycięstem Kazachstanu.

Zdjęcie Patryk Wronka w meczu z Węgrami / Andrzej Grygiel /PAP

Kazachstan zapewnił sobie końcowy triumf w turnieju wygrywając w niedzielę z Włochami 1-0. Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Nikita Michailis korzystając z tego, że trener Włochów ściągnął z lodu bramkarza.



W ostatnim meczu zawodów Polacy zmierzyli się z Węgrami. Wcześniej "Biało-Czerwoni" przegrali z Włochami 1-2, a następnie z Kazachstanem 1-4. Trener Ted Nolan zdecydował, że między słupkami w tym pojedynku stanie Ondrej Raszka.



Pierwsza tercja toczyła się pod dyktando gospodarzy. Polacy razili nieskutecznością. Nie wykorzystali także trzech okresów gry w przewadze.



Na początku drugiej odsłony przez 23 sekundy "Biało-Czerwoni" grali 5 na 3 i wreszcie znaleźli sposób na węgierskiego bramkarza. Urbanowicz zagrał do Pociechy, a ten posłał krążek przed bramkę. Kapica z bliska trafił do siatki.



Węgrzy doprowadzili do remisu w 34. minucie, kiedy to we własnej tercji krążek stracił Kruczek. Błąd okazał się kosztowny, bo Odnoga strzałem pod poprzeczkę nie dał szans Raszce. Odpowiedź Polaków była natychmiastowa. 63 sekundy później Malasiński uderzeniem po lodzie pokonał Rajnę.



Trzecia tercja zaczęła się źle. Orban "huknął" z niebieskiej linii. Raszka odbił "gumę", ale przy dobitce Sofrona nie miał szans. W 56. minucie Raszka znów skapitulował. Magosi zmienił tor lotu krążka po strzale Pozsgaia. Polacy rzucili się do ataku. W końcówce Raszka zjechał do boksu, ale Rajna nie dał się pokonać.



Polska - Wegry 2-3 (0-0, 2-1, 0-1)

Bramki: 1-0 - Kapica (23.09, Pociecha, w podwójnej przewadze), 1-1 Odnoga (33.24, Erdely), 2-1 Malasiński (34.27, Wronka), 2-2 Sofron (43.40, Orban), 3-2 Magosi (55.51, Pozsgai)

Kary: Polska - 18, w tym 10 Bartłomiej Neupauer za uderzenie wysokim kijem; Węgry - 18 minut. Widzów: 1 200.

Polska: Ondrej Raszka - Bartosz Ciura, Bartłomiej Pociecha, Maciej Urbanowicz, Krystian Dziubiński, Damian Kapica - Mateusz Rompkowski, Damian Tomasik, Bartosz Fraszko, Patryk Wronka, Tomasz Malasiński - Jakub Wanacki, Maciej Kruczek, Krzysztof Zapała, Marcin Kolusz, Jakub Witecki - Oskar Jaśkiewicz, Kamil Górny, Radosław Sawicki, Filip Komorski, Bartłomiej Neupauer.

Tabela m pkt bramki

1. Kazachstan 3 9 10:3

2. Węgry 3 6 9:8

3. Włochy 3 3 3:6

4. Polska 3 0 4:9