Ted Nolan kończy pracę z hokejową reprezentacją Polski

Polski Związek Hokeja na Lodzie poinformował o zakończeniu współpracy z trenerem pierwszej reprezentacji Tedem Nolanem i jego asystentem Tomem Coolenem. Następca Kanadyjczyka ma zostać wyłoniony na podstawie konkursu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ted Nolan: Awans do elity z Polakami to mój główny cel (wideo) TV Interia