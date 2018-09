Tomasz Valtonen: Wymagający rywale pokażą nam, w jakim jesteśmy miejscu

Podczas listopadowego turnieju EIHC w roli trenera reprezentacji Polski hokeistów zadebiutuje Tomasz Valtonen. "Biało-Czerwoni" zagrają w Gdańsku z Danią, Norwegią i Austrią. - Dzięki temu zobaczymy, w jakim jesteśmy miejscu - przyznał 38-letni szkoleniowiec.

Valtonen miał już okazję trenować z kadrowiczami w sierpniu, ale na zgrupowanie w Katowicach powołani zostali głównie młodzi zawodnicy. Prawdziwy sprawdzian reprezentacji będzie miał miejsce w Gdańsku, gdzie w dniach 9-11 listopada odbędzie się turniej EIHC. Rozegrany zostanie o puchar z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

- To będą moje pierwsze mecze w roli selekcjonera polskiej reprezentacji. Mamy za sobą dobre zgrupowanie w Katowicach, podczas którego sporo się dowiedziałem o młodych hokeistach. A teraz czeka nas poważne granie - powiedział szkoleniowiec "Biało-Czerwonych".

Rywalami Polaków będą w hali Olivia bardzo silne zespoły Danii, Norwegii i Austrii, które w ostatnich, rozegranych w maju w Danii mistrzostwach świata elity uplasowały się odpowiednio na 10., 13. oraz 14. pozycji.

- Chciałem się zmierzyć z wymagającymi przeciwnikami, bo dzięki takim meczom będziemy wiedzieć, w jakim jesteśmy miejscu. Taki turniej to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. W każdym spotkaniu będziemy chcieli osiągnąć jak najkorzystniejszy wynik, ale nie on będzie najważniejszy. Chodzi o to, aby zobaczyć naszych zawodników grających przeciwko drużynom z Elity i ocenić jak wypadną na ich tle - wyjaśnił urodzony w Piotrkowie Trybunalskim fiński szkoleniowiec.

Gospodarze pierwszy mecz rozegrają w piątek 9 listopada z Danią (później zmierzą się z Norwegią i Austrią), ale do Gdańska przyjadą wcześniej.

- Zgrupowanie rozpoczniemy w poniedziałek. Będziemy mieli trochę czasu, żeby spokojnie potrenować przed pierwszym spotkaniem. Uważam to za niezbędne, bo jest przecież nowy trener, trochę inny system, a ja chcę poznać wszystkich kadrowiczów - dodał.

Z kolei w grudniu reprezentacja ma zaplanowane tygodniowe zgrupowanie w Finlandii, gdzie rozegra dwa towarzyskie mecze.

Na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku Polacy będą rywalizować w Tallinie w mistrzostwach świata Dywizji 1B, a ich rywalami o jedno miejsce premiowane awansem do Dywizji 1A będą Estonia, Japonia, Ukraina, Rumunia i Holandia. Celem postawionym przed Valtonenem jest powrót na zaplecze elity, czyli na drugi poziom rozgrywek, z którego "Biało-Czerwoni" spadli w kwietniu w Budapeszcie.

Po mistrzostwach na Węgrzech pracę stracił poprzedni szkoleniowiec polskiej reprezentacji Kanadyjczyk Ted Nolan.

Marcin Domański