HC Bolzano górą, GKS Tychy pożegnał się z Ligą Mistrzów. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Było blisko sensacji, ale skończyło się porażką. GKS Tychy przegrał na wyjeździe z HC Bolzano 4-6, choć jeszcze na początku trzeciej serii wynik brzmiał 4-4. GKS zajął ostatnie miejsce w grupie C i odpadł z Ligi Mistrzów. HC Bolzano awansowało do fazy play off z drugiej lokaty. Hokejowa Liga Mistrzów na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.