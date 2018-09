Bartosz Such zagra w klubie na Azorach

Mistrz Polski z 2011 roku w tenisie stołowym Bartosz Such przenosi się z Morlin Ostróda do mającego siedzibę na Azorach klubu GD Toledos Madalena. Sezon w lidze portugalskiej rozpocznie się 13 października.



W poprzednim sezonie nowa drużyna Sucha zajęła piąte miejsce w ekstraklasie, wygrywając dziewięć z 18 meczów. Mistrzem Portugalii został Sporting Lizbona - komplet zwycięstw, który był również rewelacją Ligi Mistrzów (dotarł do półfinału).

Nowe rozgrywki Grupo Desportivo Toledos Madalena, w składzie z Polakiem, rozpocznie od wyjazdowego meczu z półfinalistami play off ADC Ponta do Pargo.

35-letni Such to mistrz Polski w singlu z 2011 roku i w deblu z 2007 (z Marcinem Kusińskim). W dorobku ma też m.in. wicemistrzostwo Europy juniorów (1999) i brąz drużynowych ME seniorów (2007). W przeszłości wielokrotnie zwyciężał w superlidze w barwach Odry Głoski Księginice i Olimpii-Unii Grudziądz. Grał m.in. we francuskim Pontoise Cergy i niemieckiej Borussii Duesseldorf.