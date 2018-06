CSI4: Andrzej Opłatek drugi w konkursie Grand Prix Poznania

Andrzej Opłatek na koniu El Camp zajął drugie miejsce w konkursie Grand Prix Poznania podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody CSI4 (pula nagród 950 tys. złotych). Zwyciężyła Czeszka Emma Augier De Moussac (Diva).



Konkurs Grand Prix (wysokość przeszkód 160 cm) to najważniejszy i najbardziej prestiżowy konkurs czterodniowych zawodów. Pula nagród wynosiła w nim 420 tys. złotych, a zwycięzca otrzymał 100 pkt do światowego rankingu. Składał się z dwóch przejazdów, do decydującej rozgrywki awansowali zawodnicy, którzy bezbłędnie pokonali parkur.

Ten okazał się bardzo wymagający dla uczestników, bowiem tylko sześcioro jeźdźców zakwalifikowało się do drugiej części konkursu. W tym gronie znaleźli się dwaj polscy zawodnicy - Artur Opłatek oraz Wojciech Wojcianiec (Chintablue). Pochodzący z Turku Opłatek przegrał z Czeszką o 1,3 sekundy, a Wojcianiec uplasował się na czwartej pozycji. Polaków przedzielił reprezentant Libanu Emile Karim Fares (koń Captain Z).

W czołowej dziesiątce znaleźli się jeszcze dwaj inni polscy zawodnicy - Jarosław Skrzyczyński (Chacclana) był ósmy, a Krzysztof Ludwiczak (Nordwind) - 10.



W czterodniowej imprezie wystąpiło blisko 100 zawodników z 20 państw. Cztery konkursy zaliczane były do punktacji światowego rankingu; jeden z nich - Dużą Rundę - wygrał Skrzyczyński na Chacclanie.