CSIO5*: 59 zawodników rywalizuje o 2,15 mln złotych

59 zawodników z 14 krajów na 152 wierzchowcach rywalizować będzie od czwartku do niedzieli w Sopocie w międzynarodowych zawodach w skokach Lotto CSIO5*. W tym gronie jest 14 Polaków. Pula nagród w 10 konkursach o różnej skali trudności wynosi 2,15 mln zł.



Zawody z cyklu CSIO organizowane są w Sopocie po raz 21., ale czwarty raz z rzędu odbywają się w najwyższej randze pięciu gwiazdek. Po raz pierwszy jednak ta impreza znalazła się w pierwszej dywizji europejskich rozgrywek Pucharu Narodów FEI Longines Nations Cup Jumping. Gospodarzami tego wydarzenia jest tylko osiem miast - poza Sopotem także La Baule, Samorin, St Gallen, Rotterdam, Falsterbo, Hickstead i Dublin.



"Dzięki temu na naszym hipodromie zobaczymy jeźdźców ze ścisłej światowej czołówki oraz najlepsze konie. To tak, jakby na tenisowym turnieju w Polsce pojawił się Rafael Nadal. Sportowe walory tej imprezy wysuwają się na pierwszy plan, ale jak zawsze przygotowaliśmy dla widzów wiele innych atrakcji, pokazów i imprez towarzyszących" - powiedziała prezes Hipodromu Sopot Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz.



W Sopocie rywalizować będą m.in. czwarty w rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) Longines Szwed Henrik von Eckermann oraz siódmy w tej klasyfikacji mistrz olimpijski w drużynie w skokach sprzed dwóch lat z Rio de Janeiro Francuz Kevin Staut.



Pula nagród wynosi 2,15 miliona złotych, a połowa tej kwoty przypadnie na zaplanowany w niedzielę Puchar Narodów Longines FEI Jumping Nations Cup TM of Poland (początek o godz. 14). W zeszłym roku najlepsi w tym drużynowym konkursie okazali się Amerykanie, a kolejne miejsca zajęli Holendrzy i Portugalczycy. Polacy uplasowali się na 11. pozycji.



"Z kolei w piątek o 17 zaplanowano drugi bardzo prestiżowy konkurs, Longines Grand Prix o Puchar Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym do wygrania jest 645 tysięcy złotych" - dodała dyrektor zawodów Agata Jarzycka. W poprzedniej edycji to trofeum wywalczył brązowy medalista igrzysk w Londynie w 2012 roku w skokach Irlandczyk Cian O'Connor.