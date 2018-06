CSIO5* w Sopocie: Triumf Belgii w Pucharze Narodów, Polska czwarta

Jeźdźcy Belgii wygrali w niedzielę w Sopocie w międzynarodowych zawodach jeździeckich w skokach Lotto CSIO5* konkurs Pucharu Narodów Longines FEI Jumping Nations Cup TM of Poland. Polska ex-aequo ze Szwecją uplasowała się na czwartej pozycji.



W dziesiątym i ostatnim konkursie sopockiej imprezy o wysokości przeszkód 160 cm do wygrania było 1,075 mln złotych, czyli połowa z ogólnej puli nagród (w zeszłym roku do podziału było 1,62 mln zł). Najwięcej z tej kwoty, czyli 256 tys., trafiło do najlepszych na parkurze reprezentantów Belgii, którzy rywalizowali w składzie Olivier Philippaerts, Pieter Devos, Jerome Guery i Niels Bruynseels.



Drugą lokatę zajęli Francuzi (Mathieu Billot, Kevin Stuat, Olivier Robert, Nicolas Delmotte - 170 tys.), a trzecią pozycję wywalczyli ubiegłoroczni triumfatorzy Amerykanie (Lillie Keenan, Jamie Barge, Devin Ryan, Margie Goldstein-Engle - 130 tys.).



Polacy razem ze Szwedami zgarnęli 110 tys. za czwarte miejsce. Biało-czerwoni jechali w składzie: Jarosław Skrzyczyński na wałachu Calevo, Krzysztof Ludwiczak na ogierze Nordwind, Jan Bobik na ogierze Chacco Amicor i Wojciech Wojcianiec na ogierze Naccord Melloni. W Pucharze Narodów wystartowało osiem zespołów.



W pierwszym niedzielnym konkursie o nagrodę Poczty Polskiej (wysokość przeszkód 150 cm, pula nagród 30 tys.) bardzo dobrze wypadli Polacy. Najlepszy okazał się Skrzyczyński na ogierze Jerico, a trzeci był Mściwoj Kiecoń na klaczy Digisport Satisfaction. Biało-czerwonych przedzielił Amerykanin Ryan na wałachu Cooper.



Zawody z cyklu CSIO zorganizowane zostały w Sopocie po raz 21., ale czwarty raz z rzędu odbyły się w najwyższej randze pięciu gwiazdek. Po raz pierwszy ta impreza znalazła się jednak w pierwszej dywizji europejskich rozgrywek Pucharu Narodów FEI Longines Nations Cup Jumping. Gospodarzami tego wydarzenia jest tylko osiem miast - poza Sopotem także La Baule, Samorin, St Gallen, Rotterdam, Falsterbo, Hickstead i Dublin.