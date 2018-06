CSIO5* w Sopocie: Triumf córki Bruce'a Springsteena

Amerykanka Jessica Springsteen, córka słynnego muzyka Bruce'a, wygrała w czwartek w Sopocie najważniejszy konkurs międzynarodowych jeździeckich zawodów w skokach Lotto CSIO5* o nagrodę PZU. Drugi w konkursie o nagrodę Grupy Energa był Adam Grzegorzewski.

Konkurs o nagrodę PZU na przeszkodach o wysokości 150 cm, w którym pula nagród wyniosła 96,5 tys. zł, był jednocześnie kwalifikacją do piątkowego Longines Grand Prix o Puchar Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Z 42 jeźdźców parkur bezbłędnie pokonało 15, a najlepsza okazała się jadąca na klaczy Volage du Val Henry 26-letnia Jessica Springsteen.



Córka słynnego muzyka o 0,4 sekundy wyprzedziła mistrza olimpijskiego w drużynie w skokach z Rio de Janeiro (2016) Francuza Kevina Stauta na wałachu Vendome d’Anchat HDC oraz o 0,86 s Belgijkę Gudrun Patteet na koniu Sea Coast Pebbles. Za ten triumf Amerykanka otrzymała prawie 32 tys. zł.



Najlepsze miejsce z Polaków w tym konkursie - szóste - zajął Wojciech Wojcianiec na wałachu Chintablue. Siódmy był Kamil Grzelczyk na koniu Wibaro.



Z kolei w konkursie o nagrodę Grupy Energa (wysokość przeszkód 145 cm, pula nagród 96,5 tys. zł) drugą lokatę na 11-letnim koniu Okarino wywalczył 20-letni Adam Grzegorzewski.



"Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, szczególnie z tego względu, że są to moje pierwsze zawody w randze pięciu gwiazdek. Okarino skakał rewelacyjnie i widać, że jest w świetnej dyspozycji. To dopiero pierwszy dzień rywalizacji, zatem mam nadzieję, że uda się nam taką formę utrzymać do końca imprezy" - powiedział Grzegorzewski, który zainkasował 19,3 tys. zł.



Wygrał Włoch Emanuele Gaudiano na 9-letniej klaczy Carlotta, a na najniższym stopniu podium stanęła Amerykanka Margie Goldstein-Engle na koniu Dicas. Piąty był Mściwoj Kiecoń na klaczy Digisport Satisfaction, a 10. Michał Kaźmierczak na ogierze Que Pasa.



W pierwszym piątkowym konkursie o nagrodę Porsche Centrum Sopot (wysokość przeszkód 140 cm, pula nagród 20 tys. zł) zwyciężył Francuz Thierry Rozier na klaczy Star, a kolejne miejsca zajęli Włoch Emilio Bicocchi na wałachu Easy Time de Villa d’Arto oraz Francuz Nicolas Delmotte na klaczy Ilena de Mariposa.



Zawody z cyklu CSIO organizowane są w Sopocie po raz 21., ale czwarty raz z rzędu odbywają się w najwyższej randze pięciu gwiazdek. Po raz pierwszy ta impreza znalazła się jednak w pierwszej dywizji europejskich rozgrywek Pucharu Narodów FEI Longines Nations Cup Jumping. Gospodarzami tego wydarzenia jest tylko osiem miast - poza Sopotem także La Baule, Samorin, St Gallen, Rotterdam, Falsterbo, Hickstead i Dublin.



Pula nagród tej edycji wynosi 2,15 miliona złotych (w zeszłym roku do podziału było 1,62 mln zł). Najbardziej prestiżowe konkursy zaplanowano na piątek i niedzielę. Pierwszego dnia o godzinie 16 zawodnicy będą rywalizowali w Longines Grand Prix o Puchar Prezydenta RP Andrzeja Dudy (do wygrania jest 645 tys. zł), natomiast imprezę zwieńczy w niedzielę o 14 drużynowy konkurs Pucharu Narodów Longines FEI Jumping Nations Cup TM of Poland. Zespoły podzielą pomiędzy siebie kwotę 1,075 mln złotych. W sumie zaplanowano 10 konkursów.