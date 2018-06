CSIO5* w Sopocie: Triumf von Eckermanna, Skrzyczyński trzeci w Grand Prix

Szwed Henrik von Eckermann na wałachu Castello wygrał w piątek w Sopocie w międzynarodowych zawodach jeździeckich w skokach Lotto CSIO5* konkurs Longines Grand Prix o Puchar Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Trzeci był Jarosław Skrzyczyński na klaczy Chacclana.



Longines Grand Prix o Puchar Prezydenta RP Andrzeja Dudy jest najbardziej prestiżowym indywidualnym konkursem podczas sopockiej imprezy i stanowi jednocześnie kwalifikację do tegorocznych mistrzostw świata i przyszłorocznych mistrzostw Europy. Wysokość przeszkód wynosiła 160 cm, a pula nagród 645 tys. zł. Najwięcej z tej kwoty, blisko 213 tys., trafiło na konto triumfatora, czwartego w światowym rankingu FEI Longines von Eckermanna.



Drugie miejsce zajęła Amerykanka Margie Goldstein-Engle na ogierze Royce, która w czwartek na koniu Dicas była trzecia w konkursie o nagrodę Grupy Energa (zainkasowała 129 tys.), a na najniższym stopniu podium stanął Skrzyczyński (prawie 97 tys.).



"Parkur był wymagający, ale Chacclana poradziła sobie z nim wyśmienicie. Drugi nawrót był prawdziwym wyścigiem. Najważniejsza była jazda do przodu i to, aby do końca wytrzymać presję. To pierwsze pięciogwiazdkowe Grand Prix tej klaczy. Do zwycięstwa zabrakło niewiele, zatem optymistycznie patrzę na nasze kolejne starty" - skomentował Skrzyczyński.



Na czwartej pozycji został sklasyfikowany Wojciech Wojcianiec na ogierze Naccord Melloni, a dopiero 22. był mistrz olimpijski w drużynie w skokach z Rio de Janeiro (2016) Francuz Kevin Staut na koniu Silver Deux de Virton HDC.



W pierwszym czwartkowym konkursie o nagrodę Grupy Adamus (wysokość przeszkód 140 cm, pula nagród 20 tys. zł) najlepszy okazał się 20-letni Adam Grzegorzewski na klaczy Torpedo des Forets, który w czwartek był drugi w konkursie o nagrodę Grupy Energa. Kolejne lokaty zajęli Włoch Paolo Paini na klaczy Clodia CSG oraz Francuz Thierry Rozier na klaczy Star.



Zawody z cyklu CSIO organizowane są w Sopocie po raz 21., ale czwarty raz z rzędu odbywają się w najwyższej randze pięciu gwiazdek. Po raz pierwszy ta impreza znalazła się jednak w pierwszej dywizji europejskich rozgrywek Pucharu Narodów FEI Longines Nations Cup Jumping. Gospodarzami tego wydarzenia jest tylko osiem miast - poza Sopotem także La Baule, Samorin, St Gallen, Rotterdam, Falsterbo, Hickstead i Dublin.



Pula nagród tej edycji wynosi 2,15 miliona złotych (w zeszłym roku do podziału było 1,62 mln zł). Całą imprezę zwieńczy w niedzielę o godzinie 14 drużynowy konkurs Pucharu Narodów Longines FEI Jumping Nations Cup TM of Poland. Zespoły podzielą pomiędzy siebie kwotę 1,075 mln złotych. W sumie zaplanowano 10 konkursów.