Duńczycy wygrali Rybnik Match Race

Zwycięstwem duńskiej załogi Emila Kjaer zakończyły się rozegrane w weekend regaty Rybnik Match Race zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata w ramach cyklu Polish Match Tour. Duńczycy zdominowali rywalizację, wygrywając wszystkie wyścigi. Była to już 4. edycja regat Rybnik Match Race tradycyjnie już kończących sezon meczowy w Polsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sport na wesoło, czyli kolejny odcinek Wattsów. Wideo Eurosport

Od początku regat najlepiej spisywał się Kjaer oraz wracający po przerwie do ścigania Maciek Cylupa. Duńczyk utrzymał wysoką formę do końca rundy eliminacyjnej, wygrywając wszystkie osiem wyścigów. Cylupa zaliczył trzy potknięcia, przegrywając z Kjaerem, Pawłem Ejsmontem i Tomaszem Szymańskim. Po proteście jednak zdecydowano się powtórzyć mecz z Ejsmontem, ale na koniec eliminacji. Faworyzowany Szymon Jabłkowski, wicemistrz Polski, startując tym razem w zmienionym składzie gościnnie z Magdaleną Kwaśną, znaną reprezentantką Polski w Klasie Laser, przegrał na początku regat dwa wyścigi z Cylupą i Kjaerem. Aby awansować do półfinałów musiał wygrać decydujący wyścig z Ejsmontem. W powtórzonym wyścigu Cylupa wygrał z Ejsmontem, awansując na drugie miejsce i spychając zawodnika z Giżycka na czwarte, a Szymańskiego na piąte miejsce, nie premiowane awansem do fazy play off.

Reklama

Regaty od początku rozgrywane były w słabym wietrze, w związku z tym nie starczyło już czasu na rozegranie półfinałów i komisja zdecydowała o przejściu od razu do finału i meczu o trzecie miejsce.

W meczu o brązowy medal do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było aż trzech wyścigów. Po pierwszym wygranym przez Jabłkowskiego, w drugim zrewanżował się Ejsmont, aby w trzecim finalnie ulec Jabłkowskiemu.

W finale w pierwszym wyścigu Kjaer wygrał zdecydowanie, ale w drugim przez większość wyścigu prowadzenie zmieniało się co chwilę. Na ostatnim boku trasy z wiatrem do mety prowadził Cylupa, ale mały błąd na 30 metrów przed metą pozbawił go prowadzenia i dał zwycięstwo w wyścigu i całych regatach Duńczykom.

- To nasz pierwsze wygrane międzynarodowe regaty, bardzo się cieszymy, warunki były trudne, ale jednakowe dla wszystkich. To nasz trzeci start w regatach Polish Match Tour i wreszcie wygrywamy. Przed nami jeszcze starty we Włoszech w listopadzie i grudniu – podsumował Emil Kjear, jeszcze pare lat temu ścigający się w klasie Optimist.

Klasyfikacja Końcowa Rybnik Match Race 2018:

1. Emil Kjaer, Bastian Sorensen, Nicolai Baehgaard – DEN –Downhill Racing

2. Maciek Cylupa, Marcin Spałek, Filip Śleziona – POL – PMT Racing Academy

3. Szymon Jabłkowski, Magda Kwaśna, Filip Bińkowski – POL – Jabłkowski Sailing Team

4. Paweł Ejsmont – testyszczelnosci.pl

5. Tomasz Szymański – MT Partners

6. Paweł Fałat – Akademia Techniczno Humanistyczna Bielsko Biała

7. Michał Brzozowski – Legenda Team

8. Michał Pałasz – intelicover.pl

9. Tomasz Feret – Pomarańcza Sailing Team