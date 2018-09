Ekstraliga rugby. Juvenia Kraków wraca do gry

Po długiej, wakacyjnej przerwie, Juvenia Kraków wznawia rozgrywki w grupie "Trophy" Ekstraligi. W rundzie jesiennej Smoki czeka dwumecz z drużynami KS Budowlanych Łódź oraz Arki Gdynia. Spotkania te rozstrzygną o kolejności w dolnej części tabeli. Smoki przystępują do walki wzmocnione i dobrze przygotowane.

Mimo że Ekstraliga miała wakacyjną przerwę, lato należało do rugbistów Juvenii. Juniorzy sięgnęli po Puchar Polski, mistrzostwo Polski w rugby 7 oraz mistrzostwo w klasycznej odmianie 15-osobowej. Co więcej, dwóch czołowych graczy Smoków: Michał Jurczyński i Bartłomiej Janeczko, zostali już sprawdzeni w reprezentacji Polski seniorów podczas zgrupowania we Włoszech i sparingu z zawodową drużyną Rugby Rovigo Delta. Pierwszy z wymienionych zadebiutował również reprezentacji siedmioosobowej podczas finałowego turnieju mistrzostw Europy rugby 7 w Łodzi.

- Michał i Bartek z marszu wchodzą do pierwszej drużyny. Obaj udowodnili, że są już gotowi na grę w Ekstralidze. Jestem przekonany, że będą dla zespołu wzmocnieniem. Niestety nie mogę jeszcze skorzystać z innych juniorów: Jakuba Rapacza i Roberta Knowy, ale w formacji ataku na szczęście nie mamy w tej chwili braków. Przydałby się natomiast pauzujący za kartkę Bartłomiej Skoczeń - mówił trener Juvenii Konrad Jarosz.

Przed sezonem, poza kadrą znalazł się również kontuzjowany Szymon Szczepański, jednak pojawiło się kolejne wzmocnienie z... Wenezueli. - Wraz z rozpoczęciem treningów w pierwszych dniach sierpnia, dołączył do nas Carlos Daniel. To bardzo mobilny i silny zawodnik, który świetnie radzi sobie w grze obronnej - powiedział szkoleniowiec Smoków.

Niestety nie powiódł się plan rozegrania meczy sparingowego ze Skrą Warszawa, więc wyjazdowy mecz z KS Budowlanymi Łódź, w najbliższą sobotę będzie zarazem pierwszy przetarciem po długiej przerwie. - Wiem, że Budowlani również nie grali w sierpniu, więc dla obu drużyn ten mecz jest sporą niewiadomą. Myślę, że kluczowe dla nas będzie pierwsze pół godziny. Mamy zespół, który jest w stanie wygrywać. Mocno przepracowaliśmy okres przygotowawczy, a efekty tego widać na treningach. Teraz liczyć się już będzie tylko "głowa". Musimy uwierzyć, że możemy wygrać, a będziemy w stanie nawiązać walkę z każdym rywalem w kraju. To kwestia minimalnej, ale znaczącej zmiany w psychice - podkreślił Konrad Jarosz.

Pierwszy mecz Juvenia rozegra w Łodzi, 15 września o godzinie 14:00. Tydzień później, 22 września o 15:00 krakowianie będą podejmować Arkę Gdynia i już dziś zapraszamy na ten arcyważny pojedynek.